لإفطار لذيذ.. طريقة عمل بوريك بالجبنة



طريقة عمل بوريك بالجبنة طريقة عمل بوريك بالجبنة

تحتار الكثير من ربات المنزل في اختيار وجبات الإفطار التي يمكن تقديمها لأفراد أسرتها دون التكرار والشعور بالملل، لذا قدمت الشيف نجلاء الشرشابى مقدمة برنامج على قد الإيد طريقة عمل بوريك بالجبنة الفلمنك والزيتون.



مقادير بوريك بالجبنة الفلمنك والزيتون

3 كوب دقيق

ربع كوب سمنة

2 ملعقة كبيرة لبن بودرة

1 ملعقة صغيرة خميرة فورية

ملح

سكر

بيضة

فانيليا

ماء للعجن



- الحشو

جبنة فلمنك

زيتون شرائح

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-الوجهبيضةفانيلياسمسمحبة البركةطريقة تحضير بوريك بالجبنة الفلمنك والزيتون- يسخن الفرن على درجة حرارة 180- تجهز صينية بورق زبدة- تخلط جميع المكونات معا في العجان- يضاف الماء تدريجيا حتى يتجانس القوام وتصبح العجينة ناعمة- تغطى وتترك ليختمر حوالي ساعة- تفرد العجينة وتقطع على شكل دوائر باستخدام قطاعة- تضاف شرائح الجبنة والزيتون- تطوى العجينة وتغلق من الجوانب، لتكوين ½ دائرة- يدهن الوجه- تترك لترتاح قليلا-تخبز في الفرن حتى تصبح ذهبية اللون-يرش الوجه بحبة البركة والسمسم-تخبز في الفرن حتى تصبح ذهبية اللون