لإفطار لذيذ.. طريقة عمل بوريك بالجبنة

تحتار الكثير من ربات المنزل في اختيار وجبات الإفطار التي يمكن تقديمها لأفراد أسرتها دون التكرار والشعور بالملل، لذا قدمت الشيف نجلاء الشرشابى مقدمة برنامج على قد الإيد طريقة عمل بوريك بالجبنة الفلمنك والزيتون.
مقادير بوريك بالجبنة الفلمنك والزيتون
3 كوب دقيق
ربع كوب سمنة
2 ملعقة كبيرة لبن بودرة
1 ملعقة صغيرة خميرة فورية
ملح
سكر
بيضة
فانيليا
ماء للعجن
- الحشو
جبنة فلمنك
زيتون شرائح
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