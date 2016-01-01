مغذية ولذيذة.. طريقة عمل تورلي باللحمة

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تورلي باللحمة

التورلي من أكثر الأكلات التى يمكن تقديمها في نهاية الأسبوع فهو يحتوي على تشكيلة كبيرة من الخضروات مما يجعله غني بمجموعة من الفيتامينات والعناصر الغذائية المتنوعة المفيدة للصحة مثل الحديد والكربوهيدات وبيتا كاروتين وفيتامين أ فضلا عن الالياف الغذائية، وعند اضافة اى نوع من اللحوم له يصبح وجبة متكاملة.

نقدم لكم طريقة عمل تورلي باللحمة بخطوات الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سى بى سى سفرة.
مقادير تورلي باللحمة :
جوزة الطيب
بهارات
لحم مكعبات
كمون
بطاطس
طماطم
بسلة
جزر
كرفس
كوسة
باذنجان
ثوم
بصل
كرات
فلفل حار
مرقة
صلصة طماطم
ملح
فلفل اسود
سمـنة
اعشاب
طريقة عمل تورلي باللحمة :
• قومي بفرم البصل و الكرفس و الجزر والكرات و مع السمنة وحمريهم فى الحلة ثم ضيفى اليهم الثوم المفروم واللحمة واتركيهم 5 دقائق تقريبا بدون تقليب .

• أضيفى على الخليط السابق الزعتر الطازج و جوزة الطيب و الكمون والبهارات ثم قطعى الخضار و ضيفيه الى الحلة مع المرقة و الحبهان و ورق اللورى .

• ضعي الكزبرة الخضراء و اتركيها حتى تتسبك مع الخليط جيدا ثم ضعيهم فى الطاجن و ضعي معهم الباذنجان المقلي ثم ضعيهم في الفرن و اتركيهم حتى حتى تمام النضج ثم قدميهم بجوار الأرز و العيش البلدي وبالهنا والشفا.

المصدر: قناة سى بى سى سفرة

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