بدائل عملية لـ زراعة الأسنان .. تفاصيل



زراعة الأسنان زراعة الأسنان

يعاني عدد كبير من الأشخاص من مشاكل الأسنان خاصة أن البعض يجد صعوبة فى الانتظام على العادات التى تساعد على تبييض الأسنان مثل غسلها بالفرشاة والمعجون وإزالة الجير المتراكم مما يتسبب في تسوس وفقد الأسنان مما يجعلهم بحاجة الى بدائل عملية.



قال الدكتور محمود حشمت أخصائي الأسنان جامعة عين شمس عضو الجمعية الألمانية لزراعة الأسنان وزمالة تجميل جامعة مانشيستر، إنه في السنوات الأخيرة ظهرت مجموعة متنوعة من البدائل لعملية زراعة الأسنان التى تناسب عدد كبير من الأفراد وتجعلهم يحصلون على نفس نتيجة الأسنان المزروعة .



وأضاف " حشمت" في تصريحات صحفية ، أن بدائل عملية زراعة الاسنان تتمثل في إجراء جسور الأسنان، حيث يمكن اعتبارها بأنها أسنان مزيفة يتم تثبيتها بواسطة دعامة على جانبي السن المفقود لتقوم بنفس دور زراعة الأسنان ولكن بشكل مختلف بينما تعطي مظهر متناسب ومتناسق مع شكل ولون الأسنان الطبيعي حتى لايستطيع أحد اكتشاف انها ليست حقيقة.

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وأضاف " حشمت " أن تركيبات الأسنان أيضا تعد أحد البدائل التى تعمل على تعويض فقدان الأسنان والضروس دون اللجوء لعملية زراعة الأسنان، حيث يوجد منها نوعان تركيبات ثابتة وتركيبات متحركة، وفيما يتعلق بتركيبات الأسنان المتحركة فأكثر ما يُميزها هو سهولة تركيبها وإزالتها دون الحاجة إلى زيارة الطبيب ولكن البعض لايتقبلها نفسيا ، بينما تركيبات الأسنان الثابتة يتم إجرائها عن طريق تثبيت تاج للأسنان الموجودة بالفعل ولصقها بها، وبذلك تصبح جميعها ملتصقة بشكل جيد ولا تحتاج للخلع أو التركيب.