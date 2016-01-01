أكد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، علي جاهزيته لخوض نهائي دوري أبطال افريقيا في أي وقت.
وقال مصدر بالجهاز الفني أنهم يراقبون مباراة الزمالك والرجاء لمعرفة الطرف الثاني في النهائي ويتم دراسته جيدًا وإن كانت كل الفرق كتب مفتوحه الأن.
وأضاف أن الفريق الأحمر جاهز لكل الإحتمالات ولديه خطط بديلة حال تأجيل مباراة النهائي ل27 نوفمبر حسب ما يتردد مؤخرًا .
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على خطط بديلة.. أول تعليق من الأهلي على أنباء تأجيل النهائي الأفريقي
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق