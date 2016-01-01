أعلن نادي الرجاء البيضاوي المغربي، اليوم الجمعة، عن شفاء حالتين للاعبين في الفريق من فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19".
نادي الرجاء البيضاوي نشر بيانا عبر موقعه الرسمي أكد فيه تعافي لاعبين من الإصابة بفيروس كورونا.
وأشار النادي في بيانه أنه تم تسجيل حالة إصابة جديدة في الطاقم الطبي بالفريق، وسيخضع للبروتوكول الخاص بالعلاج.
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التعليقات على الرجاء جاهز للزمالك.. تعافي لاعبين جديدين من كورونا
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