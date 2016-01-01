الرجاء جاهز للزمالك.. تعافي لاعبين جديدين من كورونا



الرجاء جاهز للزمالك الرجاء جاهز للزمالك

أعلن نادي الرجاء البيضاوي المغربي، اليوم الجمعة، عن شفاء حالتين للاعبين في الفريق من فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19".



نادي الرجاء البيضاوي نشر بيانا عبر موقعه الرسمي أكد فيه تعافي لاعبين من الإصابة بفيروس كورونا.



وأشار النادي في بيانه أنه تم تسجيل حالة إصابة جديدة في الطاقم الطبي بالفريق، وسيخضع للبروتوكول الخاص بالعلاج.

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وبذلك وصل إجمالي عدد اللاعبين المتاحين لمواجهة نادي الزمالك في دوري أبطال أفريقيا إلى 20 لاعبا من فريق الرجاء.وكان الكاف قد أعلن أمس تأجيل مباراة إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الزمالك والرجاء دون إعلان موعد رسمي للمباراة.