أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن المواعيد الجديدة لمباريات دوري أبطال إفريقيا بين الزمالك والرجاء في قبل النهائي والأهلي في النهائي بعد تأجيلها أكثر من مرة.
وجاء بيان كاف كما يلي:
تعلن لجنة CAF المنظمة لمسابقات الأندية وتراخيص الأندية أنه تم إعادة جدولة المباريات المتبقية من توتال CAF دوري الأبطال لهذا الموسم على النحو التالي:
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التعليقات على رسميا.. الكاف يعلن موعد نهائي دوري أبطال أفريقيا
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