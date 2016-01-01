رسميا.. الكاف يعلن موعد نهائي دوري أبطال أفريقيا

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أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن المواعيد الجديدة لمباريات دوري أبطال إفريقيا بين الزمالك والرجاء في قبل النهائي والأهلي في النهائي بعد تأجيلها أكثر من مرة.



وجاء بيان كاف كما يلي:



تعلن لجنة CAF المنظمة لمسابقات الأندية وتراخيص الأندية أنه تم إعادة جدولة المباريات المتبقية من توتال CAF دوري الأبطال لهذا الموسم على النحو التالي:

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مباراة نصف النهائي: الزمالك - الرجاء يوم 4 نوفمبر 2020 الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش على ستاد القاهرة الدولي ، مصرالمباراة النهائية: الفائز من الزمالك والرجاء - الأهلي يوم 27 نوفمبر 2020 الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش على ستاد برج العرب بالإسكندرية ، مصرتم التأجيل بناءً على طلب السلطات في الاتحاد العضو المضيف، ووفقًا للبروتوكول الدولي الخاص بـ COVID 19.