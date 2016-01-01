نشرت وسائل إعلام تركية، اليوم الجمعة، صورًا لآثار الزلزال الذي ضرب مدينة إزمير التركية صباح اليوم ما تسبب في انهيار عدد من المبان.
وقالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، إن زلزالًا بقوة 6.6 درجات على مقياس ريختر ضرب اليوم ولاية إزمير غربي تركيا، وخلف خسائر مادية كبيرة.
وأوضحت الإدارة في بيان، أن الزلزال مركزه بحر إيجة، وقع على بعد 17 كيلومترا من سواحل مدينة سفريحصار التابعة لولاية إزمير، وعلى عمق 16.54 كيلو متر تحت سطح الأرض.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على شاهد.. آثار الدمار والانهيار على المنازل بعد زلزال تركيا
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق