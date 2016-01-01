شاهد.. آثار الدمار والانهيار على المنازل بعد زلزال تركيا

آخر الأخباراخبار العالم اليوم › شاهد.. آثار الدمار والانهيار على المنازل بعد زلزال تركيا

صورة الخبر: زلزال تركيا
زلزال تركيا

نشرت وسائل إعلام تركية، اليوم الجمعة، صورًا لآثار الزلزال الذي ضرب مدينة إزمير التركية صباح اليوم ما تسبب في انهيار عدد من المبان.

وقالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، إن زلزالًا بقوة 6.6 درجات على مقياس ريختر ضرب اليوم ولاية إزمير غربي تركيا، وخلف خسائر مادية كبيرة.

وأوضحت الإدارة في بيان، أن الزلزال مركزه بحر إيجة، وقع على بعد 17 كيلومترا من سواحل مدينة سفريحصار التابعة لولاية إزمير، وعلى عمق 16.54 كيلو متر تحت سطح الأرض.

وأشارت وزارة الداخلية التركية إلى أن المعلومات الواردة إليه تفيد بإنهيار 6 مباني في منطقتي بيراكلي وبورنوفا، وقد تم بدء أعمال البحث والإنقاذ في أحد تلك المباني.

فيما أكد وزير النقل التركي عدم وجود مشاكل في المواصلات والاتصالات بإزمير جراء الزلزال.

من جهته، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: "نقف بكافة إمكانيات دولتنا إلى جانب مواطنينا المتضررين من الزلزال، وباشرنا العمل مع كافة المؤسسات والوزارات المعنية".

وأضاف: "نحمد الله على سلامة جميع مواطنينا المتضررين من زلزال إزمير".

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على شاهد.. آثار الدمار والانهيار على المنازل بعد زلزال تركيا

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
39853

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager