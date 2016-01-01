أحمد موسى لاعب النصر يقترب من الزمالك ويتنازل عن 50 مليون ريال .. فيديو



أحمد موسى لاعب النصر أحمد موسى لاعب النصر

أكد الاعلامي السعودي علي الرشود اقتراب احمد موسي لاعب نادي النصر من الانتقال الي نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية .



وخلال تصريحاد المرشود في برنامج الديوانيه عبر قناة الرياضية : احمد موسي تنازل عن 50 مليون ريال بعد اجتماع مع الادارة القانونية لنادي النصر لأن راتبه كبير ومرهق لخزينة النادي .



وأضاف : تم الاتفاق بين رئيس النادي واحمد موسي علي حصوله علي مبلغ 3 ملايين ونصف يورو مع دفع رواتبه حتي شهر يناير المقبل.

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وأكمل نادي الزمالك المصري الاقرب للتعاقد مع النيجيري احمد موسي وتم الانتهاء الامر بين اللاعب والنادي وهو الان متاح مجانا .https://twitter.com/i/status/1321559484423163908