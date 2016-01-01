أكد الاعلامي السعودي علي الرشود اقتراب احمد موسي لاعب نادي النصر من الانتقال الي نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية .
وخلال تصريحاد المرشود في برنامج الديوانيه عبر قناة الرياضية : احمد موسي تنازل عن 50 مليون ريال بعد اجتماع مع الادارة القانونية لنادي النصر لأن راتبه كبير ومرهق لخزينة النادي .
وأضاف : تم الاتفاق بين رئيس النادي واحمد موسي علي حصوله علي مبلغ 3 ملايين ونصف يورو مع دفع رواتبه حتي شهر يناير المقبل.
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التعليقات على أحمد موسى لاعب النصر يقترب من الزمالك ويتنازل عن 50 مليون ريال .. فيديو
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