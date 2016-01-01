أحمد موسى لاعب النصر يقترب من الزمالك ويتنازل عن 50 مليون ريال .. فيديو

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صورة الخبر: أحمد موسى لاعب النصر
أحمد موسى لاعب النصر

أكد الاعلامي السعودي علي الرشود اقتراب احمد موسي لاعب نادي النصر من الانتقال الي نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية .

وخلال تصريحاد المرشود في برنامج الديوانيه عبر قناة الرياضية : احمد موسي تنازل عن 50 مليون ريال بعد اجتماع مع الادارة القانونية لنادي النصر لأن راتبه كبير ومرهق لخزينة النادي .

وأضاف : تم الاتفاق بين رئيس النادي واحمد موسي علي حصوله علي مبلغ 3 ملايين ونصف يورو مع دفع رواتبه حتي شهر يناير المقبل.

وأكمل نادي الزمالك المصري الاقرب للتعاقد مع النيجيري احمد موسي وتم الانتهاء الامر بين اللاعب والنادي وهو الان متاح مجانا .
https://twitter.com/i/status/1321559484423163908

المصدر: elbalad

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