السعودية تسجل 400 إصابة جديدة و20 وفاة بـ فيروس كورونا



السعودية تسجل 400 إصابة جديدة السعودية تسجل 400 إصابة جديدة

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الجمعة، تسجيل 20 حالة وفاة و398 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وقالت الصحة السعودية في بيان، إن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا المسجلة في المملكة ارتفع إلى 346,880 حالة، من بينهم 8088 حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها 766 حالة حرجة، وفقًا لصحيفة "سبق" السعودية.



وأشارت الصحة السعودية إلى تسجيل 404 حالات شفاء جديدة من المرض، ليرتفع عدد المتعافين إلى 333409 حالات.

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وأوضحت الصحة السعودية أن الحالات المسجلة وعددها 398 حالة منها 43% إناث، 57% ذكور، كما بلغت نسبة الأطفال 11٪, والبالغين 85%، وكبار السن 4%.ولفتت الصحة السعودية إلى أن عدد الوفيات بلغ 5383 حالة، بإضافة 20 حالة وفاة جديدة، مشيرة إلى أنه أنه تم إجراء 56255 فحص مخبري جديد.ودعت الصحة الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.