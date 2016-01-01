أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الجمعة، تسجيل 20 حالة وفاة و398 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وقالت الصحة السعودية في بيان، إن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا المسجلة في المملكة ارتفع إلى 346,880 حالة، من بينهم 8088 حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها 766 حالة حرجة، وفقًا لصحيفة "سبق" السعودية.
وأشارت الصحة السعودية إلى تسجيل 404 حالات شفاء جديدة من المرض، ليرتفع عدد المتعافين إلى 333409 حالات.
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التعليقات على السعودية تسجل 400 إصابة جديدة و20 وفاة بـ فيروس كورونا
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