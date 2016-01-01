

فولفو تتيح لعملائها استبدال سياراتهم كل 4 أشهر فولفو تتيح لعملائها استبدال سياراتهم كل 4 أشهر

بدأت بعض شركات صناعة السيارات الفارهة تقديم خدمة الاشتراك لعملائها في عدد محدود من المناطق خلال السنوات الأخيرة، لكن شركة فولفو كارز السويدية لصناعة السيارات تتيح هذه الخدمة في أغلب الولايات الأمريكية.



وبحسب موقع موتور تريند المتخصص في موضوعات السيارات فإن برنامج "كير باي فولفو" يتيح لعملائه إمكانية استبدال سياراتهم كما يتبادلون ستراتهم.



ويتيح برنامج الاشتراكات الذي تقدمه فولفو حاليا، للعميل إما ترقية اشتراكه للحصول على سيارة أعلى قيمة، أو تجديده كل أربعة أشهر.

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وهذا البرنامج بديل لأنظمة تأجير السيارات التقليدية والتي تربط العميل بسيارة واحدة لمدة طويلة تصل في بعض الأحيان إلى 36 شهرا.في الوقت نفسه فإن فولفو تتحمل تكاليف الصيانة الدورية للسيارة والتأمين عليها عند حصول المشترك عليها، مقابل اشتراك شهري. ويمكن للعميل استخدام السيارة لمسافة 1250 ميلا كحد أقصى بحسب موقع البرنامج "كير باي فولفو".وكانت فولفو قد وسعت نطاق برنامج الإشتراك في وقت سابق من العام الحالي ليشمل السيارات الموجودة لدى معارض البيع وهو ما يعني أن العميل يمكنه الاشتراك للحصول على سيارة رأها لدى أحد الموزعين ثم يحصل عليها في اليوم نفسه.ويمكن للعملاء الاشتراك للحصول على إصدار العام المقبل من السيارتين فولفو إس 60 أو السيارة إكس.سي 40، مقابل اشتراك شهري يبلغ 650 دولارا أى ما يعادل 10,400 جنيه تقريبًا.ويمكن الحصول على السيارة فولفو إكس.سي 60 طراز 2021 مقابل 70 دولارا شهريا أى ما يعادل 1,120 جنيه تقريبًا.أما اشتراك السيارة فولفو إكس.سي90 طراز 2021 فيبلغ 750 دولارا شهريا أى مايعادل 12,000 جنيه تقريبًا.ويمكن للعميل تغيير السيارة التي يشترك للحصول عليها كل أربعة أشهر مع حلول موعد تجديد الاشتراك.