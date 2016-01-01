

فولكس فاجن وتويوتا يتعاونان لتطوير شاحنات كهربائية فولكس فاجن وتويوتا يتعاونان لتطوير شاحنات كهربائية

قررت شركة تراتون لصناعة الشاحنات الثقيلة التابعة لمجموعة فولكس فاجن الألمانية أكبر منتج سيارات في أوروبا الدخول في شراكة مع شركة هينو موتورز التابعة لمجموعة تويوتا موتور اليابانية لتطوير شاحنات تعمل بالمحركات الكهربائية.



وذكرت فولكس فاجن في بيان؛ أن تراتون وهينو وقعتا اتفاقا لإقامة مشروع مشترك لتطوير شاحنات تعمل بالكهرباء أو بخلايا الوقود الهيدروجينية.



وبحسب البيان فإن الشراكة بين الشركتين الألمانية واليابانية ستقلل الوقت اللازم لتطوير وإنتاج شاحنات تعمل بالبطاريات أو بتكنولوجيا خلايا الوقود.

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في الوقت نفسه ستعمل الشركة الجديدة على تطوير منصات كهربائية مشتركة تشمل برامج الكمبيوتر وواجهة المستخدم للمركبات الكهربائية.كانت تراتون وهينو قد اتفقتا على التعاون الأساسي بينهما في 2018.وفي العام الماضي أسستا شركة مشتركة لشراء مكونات السيارات لصالحهما.وسيكون مقر الشركة الجديدة في البداية في مدينة سوديرتالي بالسويد، على أن تتوسع فيما بعد بفتح مقر في العاصمة اليابانية طوكيو.يذكر أن شركة تراتون تتكون بشكل أساسي من شركة صناعة الشاحنات والحافلات الألمانية مان و شركة الشاحنات والحافلات سكانيا السويدية.وتوصلت تراتون في الشهر الماضي إلى اتفاق من حيث المبدأ للاستحواذ على شركة صناعة الشاحنات الأمريكية نافيستار إنترناشيونال كورب.