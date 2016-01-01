كيا تريد بناء سيارات عسكرية على أساس موهافي

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كيا تريد بناء سيارات عسكرية على أساس موهافي

تحاول شركات السيارات ومن ضمنها كيا توفير فئات متنوعة تلبي طلب العملاء الرسميين.

في الواقع تنتج كيا العديد من الشاحنات العسكرية للجيش الكوري، أما أن تتحول كيا موهافي لسيارة عسكرية فهذا ما لم يكن متوقعاً.

يأتي مشروع كيا بالتعاون مع وزارة الدفاع الكورية، وستقدم الشركة سيارات عسكرية خفيفة مبنية على قاعدة عجلات الـSUV موهافي، وستصل السيارات إلى الاستخدام الرسمي العام المقبل. من ناحية أخرى ستصل نسخ مخففة من تلك السيارات لاستعملات أخرى مثل الاستخدامات التجارية والصناعية.

تشمل الخطط المستقبلية لكيا إنتاج سيارات عسكرية ضخمة وبمحركات ديزل عالية الأداء، وتعمل كيا على سيارات الهيدورجين أيضاً.

المصدر: سعودى شفت

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