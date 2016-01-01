تحاول شركات السيارات ومن ضمنها كيا توفير فئات متنوعة تلبي طلب العملاء الرسميين.
في الواقع تنتج كيا العديد من الشاحنات العسكرية للجيش الكوري، أما أن تتحول كيا موهافي لسيارة عسكرية فهذا ما لم يكن متوقعاً.
يأتي مشروع كيا بالتعاون مع وزارة الدفاع الكورية، وستقدم الشركة سيارات عسكرية خفيفة مبنية على قاعدة عجلات الـSUV موهافي، وستصل السيارات إلى الاستخدام الرسمي العام المقبل. من ناحية أخرى ستصل نسخ مخففة من تلك السيارات لاستعملات أخرى مثل الاستخدامات التجارية والصناعية.
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التعليقات على كيا تريد بناء سيارات عسكرية على أساس موهافي
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