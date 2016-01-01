

هيونداي هي خامس أعلى علامة سيارات قيمة بالعالم هيونداي هي خامس أعلى علامة سيارات قيمة بالعالم

تتواصل قيمة هيونداي في الازدياد حيث ارتفعت بنسبة 1% مقارنة بالعام الماضي لتصل إلى 14.3 مليار دولار (53.6 مليار ريال) لتحتل المرتبة الخامسة بين أعلى العلامات التجارية قيمة في عالم السيارات والمركز الـ 36 بشكل عام بالرغم من أزمة انتشار فيروس كورونا.



يُذكر أن هيونداي موتورز تم إدراجها ضمن أفضل 40 شركة حول العالم في تصنيف Interbrand لمدة ست سنوات متتالية، ومنذ دخولها ضمن أعلى 100 شركة قيمة في عام 2005، فقد ظلت ضمن القائمة لمدة 15 عام متتالي، وذلك بفضل توسعها الكبير في وسائل التنقل المستقبلية، والاستثمارات المستمرة في علاماتها التجارية المنفصلة مثل ايونيك.



الجدير بالذكر أن شركة هيونداي موتورز بدأت اهتمامها بالسيارات الكهربائية مؤخراً بإطلاق علامة ايونيك، كما عززت تقنيات خلايا الوقود الهيدروجينية حيث قامت مؤخراً بتسليم أول سبع شاحنات ثقيلة تعمل بخلايا الوقود في سويسرا، مع خطط لتوسع أكبر في أسواق أوروبا والولايات المتحدة والصين في هذا القطاع.

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وفي الوقت نفسه، تكيفت هيونداي مع جائحة فيروس كورونا من خلال تعزيز قنوات البيع عبر الإنترنت في جميع أنحاء العالم، حيث يُظهر خيار “انقر للشراء” في الولايات المتحدة والهند نتائج مبيعات مُميزة، وتقوم الشركة بتطوير منصة مبيعات عبر الإنترنت لأوروبا.كما قامت الشركة أيضاً بتنفيذ العديد من أنشطة المساهمة الاجتماعية للعملاء الذين يعانون من آثار انتشار الوباء في جميع أنحاء العالم، ليُساعد كل ذلك على أن تصبح شركة السيارات الوحيدة التي شهدت ارتفاعاً في قيمة علامتها التجارية هذا العام، وارتفاع ترتيبها إلى المركز الخامس بين شركات السيارات الأعلى قيمة في العالم.وبالنسبة للترتيب العالمي الجديد من شركة Interbrand فهو كالتالي:1- تويوتا بقيمة 51.6 مليار دولار (193.5 مليار ريال).2- مرسيدس بنز بقيمة 49.3 مليار دولار (184.9 مليار ريال).3- بي ام دبليو بقيمة 39.8 مليار دولار (149.25 مليار ريال).4- هوندا بقيمة 21.7 مليار دولار (81.4 مليار ريال).5- هيونداي بقيمة 14.3 مليار دولار (53.6 مليار ريال).6- تيسلا بقيمة 12.8 مليار دولار (48 مليار ريال).7- فورد بقيمة 12.6 مليار دولار (47.25 مليار ريال).8- أودي بقيمة 12.4 مليار دولار (46.5 مليار ريال).9- فولكس فاجن بقيمة 12.3 مليار دولار (46 مليار ريال).10- بورشه بقيمة 11.3 مليار دولار (42.4 مليار ريال).