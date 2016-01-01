أزاحت شركة بوغاتي الستار عن سيارة جبارة قادرة على تحدي أقوى وأسرع السيارات الرياضية في العالم.
وبنيت سيارة Bolide الجديدة من بوغاتي على منصات مطورة من منصات سيارات Chiron، وحصلت على هيكل مصنوع من المعدن وألياف الكربون يزن 1240 كلغ.
وجاء هيكل هذه المركبة بطول 4 أمتار و75 سنتيمترا، بعرض 199 سم، وارتفاع 99 سم فقط، وجهز الهيكل بسقف بانورامي عملاق وفتحات هوائية كبيرة على المقدمة والجوانب، إضافة إلى جنح هوائي كبير وشفرات موزعة على كامل الهيكل للتحكم بديناميكية الهواء وزيادة الثبات على السرعات العالية.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على وحش جديد من بوغاتي بسرعة 500 كلم/س!
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق