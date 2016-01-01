ما هي السورة التي إذا قرأتها يستغفر لك ٧٠ ألف ملك؟

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ما هي السورة التي إذا قرأتها يستغفر لك ٧٠ ألف ملك؟

من خصائص سورة الأنعام أن ورد في الآية رقم 122 أنها جمعت السبع حروف التي سقطت من سورة الفاتحة ، وعلينا أن نسأل الله بها الخير ونستعيذ به من الشر ، والجدير بالذكر أن مؤذن الرسول الأول هو أحد المبشرين بالجنة ، والذي أنزلت فيه الآية القرآنية رقم 52 من سورة الأنعام .

نزلت سورة الأنعام على نبي الله محمد - صلى الله عليه وسلم - جملة واحدة و إن كادت من ثقلها تكسر عظام الناقة ، كما أنها نزلت يشيعها سبعون ألف ملك يسبحون ويحمدون الله ، فمن قرأها صلى الله عليه واستغفر له هؤلاء السبعون ألف ملك بعدد كل آية منها يوماً وليلة .

وذلك لما لها من فضل عظيم حين نزلت معها موكب من الملائكة يسبحون الله " سبحان الله العظيم " .

حيث أكد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن عند نزول سورة الأنعام شيعها من الملائكة ما سد الأفق .

المصدر: السلطة

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