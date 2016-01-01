

ما هي السورة التي إذا قرأتها يستغفر لك ٧٠ ألف ملك؟ ما هي السورة التي إذا قرأتها يستغفر لك ٧٠ ألف ملك؟

من خصائص سورة الأنعام أن ورد في الآية رقم 122 أنها جمعت السبع حروف التي سقطت من سورة الفاتحة ، وعلينا أن نسأل الله بها الخير ونستعيذ به من الشر ، والجدير بالذكر أن مؤذن الرسول الأول هو أحد المبشرين بالجنة ، والذي أنزلت فيه الآية القرآنية رقم 52 من سورة الأنعام .



نزلت سورة الأنعام على نبي الله محمد - صلى الله عليه وسلم - جملة واحدة و إن كادت من ثقلها تكسر عظام الناقة ، كما أنها نزلت يشيعها سبعون ألف ملك يسبحون ويحمدون الله ، فمن قرأها صلى الله عليه واستغفر له هؤلاء السبعون ألف ملك بعدد كل آية منها يوماً وليلة .



وذلك لما لها من فضل عظيم حين نزلت معها موكب من الملائكة يسبحون الله " سبحان الله العظيم " .

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حيث أكد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن عند نزول سورة الأنعام شيعها من الملائكة ما سد الأفق .