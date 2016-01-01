

احذر.. 6 مشاكل خطيرة تهدد فروة الرأس احذر.. 6 مشاكل خطيرة تهدد فروة الرأس

مشاكل صحية كثيرة قد تصيب فروة الرأس، ما يسبب أزمات نفسية وطبية لا حصر لها، ولعل أبرز هذه المشاكل مرض الصدفية الناتج عن مشكلة طويلة المدى تسبب جفاف الجلد في مناطق معينة مع الحكة المؤلمة، كما يمكن أن تتصدع الخلايا الجلدية المصابة بصدفية فروة الرأس مما يسبب النزيف في بعض الأحيان.



الأمر لا يقتصر على الصدفية فقط، فهناك مشكلة جفاف فروة الرأس التي تسبب الحكة المزعجة وتقشر الجلد في المنطقة، وهو أمر خطير من شأنه أن يسهل عملية دخول البكتيريا والفيروسات إلى داخل الجسم، ويمكن الإصابة بها نتيجة غسل الرأس بشكل كثيف مع استخدام منتجات عناية الشعر التي تحتوي على مواد كيميائية تسحب الزيوت الطبيعية من الشعر.



"جريبات الشعر".. لا يعرف الكثير هذا المصطلح ولكنها مشكلة كبيرة يمكن أن تصيب فروة الرأس، وتكون عبارة عن انزعاج بصيلات الشعر بسبب عدوى بكتيرية أو فطرية، فتظهر حبوب بيضاء أو حمراء اللون في المنطقة المحيطة ببصيلات الشعر، ومن الممكن أن تنتشر لتشكل قروح متقشرة والتي تحتاج إلى فترة طويلة للعلاج، فضلاً عن أنه في حالات الإصابة الحادة من الممكن أن يتساقط الشعر وتظهر ندبات وصلع في فروة الرأس.

قد يعجبك أيضا...

ومن الأمور الشائعة "قشرة الرأس" الناتجة عن البشرة الجافة أو الدهنية وتكون في بعض الأحيان استخدام صابون أو "شامبو" معين مستخدم في غسل الشعر، وهي من المشاكل المزعجة التي تسبب الإحراج والضيق خاصة بالنسبة للشباب.أما مرض "الثعلبة" فيعد من الأمراض الشائعة التي تحدث عندما يهاجم الجهاز المناعي في الجسم بصيلات الشعر بدلاً من الفيروسات والبكتيريا، ما ينتج عنه تساقط الشعر وظهور بقع صلعاء في بعض مناطق الرأس بشكل يسبب مشاكل نفسية كبيرة.. ويصيب المرض الأشخاص في مختلف الأعمار، ولكن معظم الحالات تتطور لأول مرة في مرحلة الطفولة.بينما تمثل "سعفة فروة الرأس" خطراً كونها معدية، فهي عبارة عن إصابة فطرية تؤثر على الفروة وتسبب الحكة الشديدة المؤلمة ووجود بقع فارغة من الشعر في الرأس, وينصح بالابتعاد عن الآخرين في حالة الإصابة بها حتى لاتنتقل العدوى لهم.