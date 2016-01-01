مشاكل صحية كثيرة قد تصيب فروة الرأس، ما يسبب أزمات نفسية وطبية لا حصر لها، ولعل أبرز هذه المشاكل مرض الصدفية الناتج عن مشكلة طويلة المدى تسبب جفاف الجلد في مناطق معينة مع الحكة المؤلمة، كما يمكن أن تتصدع الخلايا الجلدية المصابة بصدفية فروة الرأس مما يسبب النزيف في بعض الأحيان.
الأمر لا يقتصر على الصدفية فقط، فهناك مشكلة جفاف فروة الرأس التي تسبب الحكة المزعجة وتقشر الجلد في المنطقة، وهو أمر خطير من شأنه أن يسهل عملية دخول البكتيريا والفيروسات إلى داخل الجسم، ويمكن الإصابة بها نتيجة غسل الرأس بشكل كثيف مع استخدام منتجات عناية الشعر التي تحتوي على مواد كيميائية تسحب الزيوت الطبيعية من الشعر.
"جريبات الشعر".. لا يعرف الكثير هذا المصطلح ولكنها مشكلة كبيرة يمكن أن تصيب فروة الرأس، وتكون عبارة عن انزعاج بصيلات الشعر بسبب عدوى بكتيرية أو فطرية، فتظهر حبوب بيضاء أو حمراء اللون في المنطقة المحيطة ببصيلات الشعر، ومن الممكن أن تنتشر لتشكل قروح متقشرة والتي تحتاج إلى فترة طويلة للعلاج، فضلاً عن أنه في حالات الإصابة الحادة من الممكن أن يتساقط الشعر وتظهر ندبات وصلع في فروة الرأس.
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التعليقات على احذر.. 6 مشاكل خطيرة تهدد فروة الرأس
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