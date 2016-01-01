

أيا كان برجك .. تعرف على حظك اليوم الجمعة 30 أكتوبر 2020 أيا كان برجك .. تعرف على حظك اليوم الجمعة 30 أكتوبر 2020

أيا كان برجك تقدم لك «صوت الأمة» حظك اليوم الجمعة 30 أكتوبر 2020 مع أبرز سمات وعيوب شخصيتك.



- برج الحمل: نبيه



من مواليد 21 / 3 وحتى 19 / 4.

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يتميز مولود برج الحمل بسرعة البديهة، والثقة العالية بالنفس، والأنانية، وحب المغامرة، والاندفاع فى الحب، السعى دائما للاستقرار، ويعيبه الأنانية وعدم الصبر، والتهور، الميل للتسلط، العدوانية، سرعة الغضب، الجرأة فى الكلام لدرجة الفظاظة أحياناً.حظ برج الحمل اليوم مهنيا:استقرار نسبى فى العلاقة بينك ومديرك بسبب الالتزام.حظ برج الحمل اليوم عاطفيا:استقرار كبير فى علاقتك بالحبيب بسبب عودة الاهتمام.حظ برج الحمل اليوم صحيا:استقرار فى حالتك الجسدية وحالتك النفسية معظم ساعات اليوم.توقعات علماء الفلك لمواليد برج الحمل:يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الحمل كثير من الاستقرار المادى.- برج الثور: مخلصمن مواليد 20 / 4 وحتى 20 / 5.يتميز مولود برج الثور بالإصرار والعزيمة، الإخلاص الشديد، تفضيل العلاقات طويلة المدى، ويعيبه الطمع، الجشع، الغيرة، حب التملك، والفضول.حظ برج الثور اليوم مهنيا:توتر بسيط فى علاقتك برئيسك فى العمل بفعل الإهمال.حظ برج الثور اليوم عاطفيا:تعيش حالة عاطفية جيدة صباحا ورائعة فى المساء.حظ برج الثور اليوم صحيا:حالة جسدية مستقرة نهارا وحالة نفسية رائعة ليلا.توقعات علماء الفلك لمواليد برج الثور:يتوقع علماء الفلك لمولود برج الثور استقرار كبير فى الأجواء الأسرية.- برج الجوزاء: عصبيمن مواليد 21 / 5 وحتى 20 / 6.يتميز مولود برج الجوزاء بأنه ذكى، وموهوب، اجتماعى، مغامر، لديه رغبة فى مناقشة التفاصيل الحياتية، وصبور، ويعيبه، التوتر، والعصبية، والفضول، وتقلب المزاج، وعدم الاتزان.حظ برج الجوزاء اليوم مهنيا:تشعر بتحسن فى العلاقة بينك والمدير بعد التزامك بقواعد بالعمل.حظ برج الجوزاء اليوم عاطفيا:كثير من الاستقرار العاطفى بفعل تقديم هدية للحبيب.حظ برج الجوزاء اليوم صحيا:حالة جسدية جيدة نهارا وحالة جسدية رائعة فى الليل.توقعات علماء الفلك لمواليد برج الجوزاء:يتوقع علماء الفلك لمولود برج العذراء كثير من الاستقرار المجتمعى.- برج السرطان: موديمن مواليد 21 / 6 وحتى 22 / 7.يتميز مولود برج السرطان بسعة الخيال، الإخلاص، البيت والأسرة فى المراتب الأولى بسلم أولوياته، اجتماعى كثيراً حال تجاهله، يترك مشاكله الخاصة ليساعد الآخرين فى حل مشاكلهم، ويعيبه، سرعة الغضب، العنف، انتقاداته لاذعة، مزاجى.حظ برج السرطان اليوم مهنيا:حياتك المهنية مستقرة اليوم بفعل تنفيذ التعليمات.حظ برج السرطان اليوم عاطفيا:استقرار نسبى فى حياتك العاطفية خاصة فى النهار.حظ برج السرطان اليوم صحيا:حالتك النفسية مستقرة صباحا وحالتك الجسدية رائعة ليلا.توقعات علماء الفلك لمواليد برج السرطان:يتوقع علماء الفلك لمولود برج السرطان عودة الاستقرار الاقتصادى.- برج الأسد: متغطرسمن مواليد 23 / 6 وحتى 22 / 8.يتميز مولود برج الأسد، بالإبداع، الكرم، سعة العقل، الدفء، التفاؤل، عدم الخوف ، والقدرة الكبيرة على الإنجاز، ويعيبه، التسلط، التفاخر، الغطرسة، التشدد، وعدم الصبر.حظ برج الأسد اليوم مهنيا:توتر بسيط فى علاقتك بالمدير لإهمالك فى إنجاز المهام.حظ برج الأسد اليوم عاطفيا:حالتك العاطفية مستقرة نهارا وجيدة فى المساء.حظ برج الأسد اليوم صحيا:حالتك الجسدية جيدة فى الصباح وحالتك النفسية مستقرة فى الليل.توقعات علماء الفلك لمواليد برج الأسد:يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الأسد كثير من الاستقرار فى العلاقة بالجيران.- برج العذراء: دقيقمن مواليد 23 / 8-22 / 9.يتميز مولود برج العذراء بأنه عملى، مجتهد، دقيق، ذكى، متواضع، يمكن الاعتماد عليه، يتكيف بسهولة، يحب الاستقرار، منظم فى حياته، ويسعى للكمال، ويعيبه، الخجل، القسوة، كثرة القلق، كثرة الانتقاد.حظ برج العذراء اليوم مهنيا:تحسن فى حياتك المهنية بسبب حرصك على إنجاز التكليفات.حظ برج العذراء اليوم عاطفيا:تحسن ملحوظ فى حياتك العاطفية نتيجة اهتمامك بشريك الحياة.حظ برج العذراء اليوم صحيا:حالتك الجسدية متوترة نهارا وحالتك النفسية مستقرة ليلا.توقعات علماء الفلك لمواليد برج العذراء:يتوقع علماء الفلك لمواليد برج العذراء استقرار عائلى ملحوظ.- برج الميزان: ساحرمن مواليد 23 / 9 وحتى 23 / 10.يتميز مولود برج الميزان، بأنه، رومانسى، ساحر، محبوب، مؤدب، صاحب مبادئ، يقدس الحياة الزوجية، ويعيبه، الانطواء، السذاجة، والتردد.حظ برج الميزان اليوم مهنيا:تحسن فى علاقتك بالمدير نتيجة التزامك بالتكليفات.حظ برج الميزان اليوم عاطفيا:استقرار عاطفى كبير بسبب التودد للحبيب.حظ برج الميزان اليوم صحيا:حالتك الجسدية متوترة نهارا وحالتك النفسية رائعة فى المساء.توقعات علماء الفلك لمواليد برج الميزان:يتوقع علماء الفلك لمولود برج الميزان كثير من الإستقرار المجتمعى.- برج العقرب: عنيدمن مواليد 24 / 10 وحتى 21 / 11.يتميز مولود برج العقرب، بالعاطفة، القوة، الإثارة، قوة الشخصية، العزيمة، كتم الأسرار، ويعيبه، حب التملك، الغيرة، العند، الغموض، الفضول.حظ برج العقرب اليوم مهنيا:تعيش استقرار نسبى فى محيط العمل بعد توقف إحساسك بالاضطهاد.حظ برج العقرب اليوم عاطفيا:حالتك العاطفية مستقرة نهارا وجيدة فى الليل.حظ برج العقرب اليوم صحيا:حالتك الجسدية متوترة فى النهار وحالتك النفسية رائعة فى المساء.توقعات علماء الفلك لمواليد برج العقرب:يتوقع علماء الفلك لمواليد العقرب توتر الأجواء الأسرية.- برج القوس: منطلقمن مواليد 22 / 11 وحتى 21 / 12.يتميز مولود برج القوس، بالمرح، التفاؤل، حب الحرية، الصدق، الذكاء المغامرة، ويعيبه، الإهمال، عدم تحمل المسؤولية، الميل للانطواء، السطحية، عدم اللباقة، القلق، المزاج المنحرف، الخروج عن المألوف.حظ برج القوس اليوم مهنيا:علاقتك بالمدير تتسم بالتوتر الخفى بعد تمردك على أمر ما.حظ برج القوس اليوم عاطفيا:حياتك العاطفية هادئة نهارا ورومانسية جدا قبل منتصف الليل.حظ برج القوس اليوم صحيا:حالتك الجسدية مستقرة نهارا وحالتك النفسية معقولة فى أول الليل.توقعات علماء الفلك لمواليد برج القوس:يتوقع علماء الفلك لمواليد برج القوس غياب الاستقرار العائلى.- برج الجدي: متزمتمن مواليد 22 / 12 وحتى 19 / 1.يتميز مولود برج الجدى بأنه عملى، عقلانى، مرح، صبور، قاسى على الصعيد الاجتماعى، بطىء فى تكوين علاقاته الاجتماعية، مهتم بالتقاليد أكثر من اللازم، ومتشائم فى كثير من الأحيان.حظ برج الجدى اليوم مهنيا:تشعر بتحسن فى علاقتك بالمدير بفعل الالتزام بلوائج العمل.حظ برج الجدى اليوم عاطفيا:تحسن فى العلاقة بشريك الحياة بسبب غياب الغيرة.حظ برج الجدى اليوم صحيا:استقرار فى الحالة الجسدية نهارا وتوتر فى الحالة النفسية ليلا.توقعات علماء الفلك لمواليد برج الجدى:يتوقع علماء الفلك لمواليد الجدى كثير من الاستقرار الأسرى والمالى.- برج الدلو: عاشقمن مواليد 20 / 1 وحتى 18 / 2.يتميز مولود برج الدلو، بأنه ودود، مستقل، يتسم بالذكاء،مبتكر، مرح، يتميز بالأصالة والمثالية، عاشق، وفى العاطفة يحاول أن يقدم الكثير لإرضاء شريكه مما يجعل شخصيته قوىة، ومن عيوبه، عنيد، مشاكس، وتصرفاته غير متوقعة.حظ برج الدلو اليوم مهنيا:تتواصل مع مديرك لمناقشة فكرة فى مجال العمل.حظ برج الدلو اليوم عاطفيا:علاقتك بالحبيب جيدة فى النهار وجيدة نسبيا فى المساء.حظ برج الدلو اليوم صحيا:حالتك النفسية رائعة فى الظهر وحالتك الجسدية مستقرة ليلا.توقعات علماء الفلك لمواليد برج الدلو:يتوقع، علماء الفلك، لمواليد برج الدلو، استقرار الوضع المالى.- برج الحوت: غامضمن مواليد 19 / 2 وحتى 20 / 3.يتميز مولود برج الحوت، بأنه اجتماعى، مخلص، غير مادى،غير أنانى، ويعيبه، ضعف الشخصية، سهولة الانقياد، الغموض.حظ برج الحوت اليوم مهنيا:استقرار مهنى بفعل تقديم خدمة خاصة للمدير.حظ برج الحوت اليوم عاطفيا:استقرار عاطفى بعد العودة للغيرة.حظ برج الحوت اليوم صحيا:حالتك الجسدية مستقرة صباحا وحالتك النفسية جيدة نسبيا فى الليل.توقعات علماء الفلك لمواليد برج الحوت:يتوقع علماء الفلك لمولود برج الحوت استقرار مجتمعى كبير.