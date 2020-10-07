تراجع المؤشر نيكي القياسي في بداية التعاملات في بورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الجمعة.
وانخفض نيكي 0.05 في المئة مسجلا 23320.71 نقطة، في حين تراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.39 في المئة ليسجل 1604.58 نقطة.
واستمر تراجع المؤشر نيكي القياسي في بداية التعاملات في بورصة طوكيو للأوراق المالية، لليوم الرابع على التوالي.
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التعليقات على المؤشر نيكى اليابانى ينخفض 0.05%
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