

ارتفاع أسعار الذهب عالمياً بنسبة 0.1%.. وسعر الأوقية يسجل 1869.16 دولار ارتفاع أسعار الذهب عالمياً بنسبة 0.1%.. وسعر الأوقية يسجل 1869.16 دولار

ربح الذهب اليوم الجمعة إذ تراجع الدولار، مما دفع تدفقات الملاذ الآمن صوب المعدن الأصفر مجددا بعد زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا فى الولايات المتحدة وأوروبا، مما يهدد بانحراف تعافى الاقتصاد العالمى عن مساره.



وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 1869.16 دولار للأوقية.



وشهد الذهب تراجعات حادة في الجلستين الماضيتين إذ خسر مكانته أمام الدولار كتحوط مفضل في مواجهة مخاطر تفاقم الجائحة والانتخابات الرئاسية الأمريكية التي تُجرى يوم الثلاثاء.



كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 % إلى 1869 دولارا.



وأوقف مؤشر الدولار ارتفاعه واستقر مقابل سلة من العملات مما يخفض تكلفة المعدن النفيس لحائزي العملات الأخرى.



وقال إدوارد مويا كبير محللي السوق لدى أواندا "يبدو أن انتعاش الدولار بلغ نهايته".



وأضاف "انتشار الفيروس سيوفر ضغطا إضافيا على الكونجرس لتقديم المزيد من الدعم... ذلك سيعزز تداول التحفيز مستقبلا".



وسجلت الولايات المتحدة رقما قياسيا جديدا للإصابات الجديدة في يوم واحد أمس الخميس، بينما أمرت ألمانيا وفرنسا بإجراءات عزل عام جديدة.



والذهب في مساره لتسجيل انخفاض للشهر الثالث على التوالي، مع تأثر المعنويات سلبا بفعل عدم إحراز تقدم بشان حزمة تحفيز أمريكية جديدة، إذ أن المعدن الأصفر يعتبر تحوطا في مواجهة التضخم وانخفاض العملة.



وعلى الرغم من تراجعه في الآونة الأخيرة، فإن الذهب مرتفع 24 % تقريبا منذ بداية العام بفضل إجراءات تحفيز غير مسبوقة على مستوى العالم.



وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة 0.3 % إلى 23.21 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين 0.1 % إلى 847.02 دولار وربح البلاديوم 0.6 % إلى 2205.66 دولار.