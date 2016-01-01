سفارة مصر فى اثيوبيا تكشف تفاصيل احتجاز مواطنين مصريين فى مطار أديس أبابا



سفارة مصر فى اثيوبيا سفارة مصر فى اثيوبيا

كشفت سفارة جمهورية مصر العربية ، في أديس ابابا تفاصيل احتجاز مواطنين مصريين في مطار أديس، مؤكدة أنها فور علم السفارة بالواقعة توجه طاقم دبلوماسي وإداري يضم القنصل المصري وسكرتير أول السفارة إلى مطار بولي الدولي، حيث قاموا بالتواصل مع المواطنين المصريين المتواجدين بالمطار، وكذلك سلطات الهجرة الاثيوبية للوقوف على حقيقة الوضع، والاطمئنان إزاء عدم وجود أية إساءة في المعاملة، وتم التأكد من عدم وجود تجاوزات.



كما قامت السفارة بالتواصل مع كل من وزارة الخارجية الاثيوبية ومكتب الخطوط الجوية الاثيوبية في القاهرة، لاستجلاء حقيقة الامر.



وتشير اتصالات السفارة مع السلطات الاثيوبية حتى الآن إلى أن المواطنين المصريين قد قدموا إلى اثيوبيا بغرض البقاء لمدة 14 يوما في اثيوبيا ثم التوجه إلى دولة الكويت، وليس بغرض السياحة وفقا للتأشيرات التي حصلوا عليها من القاهرة، وأن عددا من هؤلاء المواطنين قد خالف تعليمات الحجر الصحي المتبعة في إثيوبيا في ظل جائحة فيروس كورونا.

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وأكدت السفارة على قيامها حاليا بالعمل على ضمان حقوق هؤلاء المواطنين ومعاملتهم بشكل لائق، موضحة أنه هذا لا ينفي حق الدولة المضيفة في اتخاذ ما تراه من إجراءات في حالة مخالفة التعليمات الخاصة بالإفصاح عن حقيقة الغرض من الدخول للبلاد أو الاجراءات الاحترازية التي تتخذها الدول المختلفة لمواجهة جائحة فيروس كورونا .