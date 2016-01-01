الأمطار تعود من جديد.. الأرصاد تكشف عن فرص سقوط أمطار خفيفة لمتوسطة من السبت للثلاثاء



الأمطار تعود من جديد الأمطار تعود من جديد

كشفت تنبؤات الهيئة العامة للأرصاد الجوية لحالة الطقس لمدة 6 أيام مقبلة من اليوم الخميس حتى الثلاثاء، عن تعرض السواحل الشمالية الغربية لفرص أمطار خفيفة غربا غدا الجمعة.



أمطار خفيفة تبدأ السبت



وكشف تنبؤ هيئة الأرصاد الجوية، عن تعرض السواحل الشمالية الغربية أيضا لفرص أمطار خفيفة على متوسطة فى بعض المناطق مع يوم السبت، وفرص أمطار خفيفة إلى متوسطة بجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، وبعض المناطق من جنوب الصعيد .



الأمطار تمتد للوجه البحرى الاحد



ومع يوم الأحد تتعرض تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد الوجه البحرى فرص أمطار خفيفة على بعض المناطق ، فضلا عن فرص أمطار خفيفة لمتوسطة على السواحل الشمالية الغربية ، تكون متوسطة ورعدية أحيانا على بعض المناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال الأحمر .



وكشف تنبؤ الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تعرض الوجه البحرى لفرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق، الاثنين، تكون خفيفة لمتوسطة أيضا على بعض المناطق بالسواحل الشمالية الغربية ، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، وتكون خفيفة لمتوسطة أيضا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.



استمرار فرص الأمطار الثلاثاء



وفيما يتعلق عن توقعات طقس الثلاثاء المقبل كشف تنبؤ هيئة الأرصاد الجوية عن وجود فرص أمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق بالوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء ، فيما تنتهى فرص الأمطار على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.



انخفاض فى درجات الحرارة



وكشف تنبؤ حالة الطقس لـ6 أيام قادمة عن انخفاض تدريجى فى درجات الحرارة يصل مع يوم الثلاثاء المقبل لـ5 درجات عن اليوم ، حيث تصل درجات الحرارة العظمى بالقاهرة يوم الثلاثاء المقبل إلى 26 درجة .

