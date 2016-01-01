ذكرى 66 عاما.. حكاية اغتيال عبد الناصر وصدور قرار حل جماعة الإخوان 29 أكتوبر



حكاية اغتيال عبد الناصر حكاية اغتيال عبد الناصر

66 عاما على قرار حل الجماعة الإرهابية، اليوم نحتفل بهذه الذكرى بعد محاولات الجماعة إزهاق روح الرئيس الراحل جمال عبد الناصر التى باتت بالفشل فى المنشية بالإسكندرية في 26 أكتوبر وصدر قرار في 29 أكتوبر من الشهر نفسه بحل الجماعة.



"قلت للمرشد في وقت سابق إن الثورة لا تقبل أي وصاية من الكنيسة أو ما شابهها.. وإنني أكررها اليوم مرة أخرى"، هكذا رد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر على جماعة الإخوان الإرهابية بعدما طلبت الجماعة بعرض كافة القوانين والقرارات التي سيتخذها مجلس قيادة الثورة قبل صدورها على مكتب الإرشاد لمراجعتها من ناحية مدى تطابقها مع شرع الله والموافقة عليها.



وكانت جماعة الإخوان المسلمين وقتها هي الحزب الوحيد أيام ثورة 23 يوليو، حيث كان مجلس قيادة الثورة قد أصدر قرارًا بحل جميع الأحزاب السياسية في البلاد مستثنيًا جماعة الإخوان المسلمين لكونها كانت تقدم نفسها "كجماعة دينية دعوية".

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إلا أن الإخوان يوم 26 أكتوبر عام 1954، حاولوا اغتيال الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، أثناء إلقاء خطاب في ميدان المنشية بالإسكندرية بمصر، واشتهرت عقب ذلك بـ"حادثة المنشية".وحاولت جماعة الإخوان إنكار الواقعة إلا أن قيادات تاريخية بالجماعة اعترفت بصحة الواقعة، وكان أبرزهم الإخواني يوسف القرضاوي، إذ أكد خلال لقاء له عبر قناة الجزيرة المعادية لمصر:" المسؤول عن حادثة المنشية هنداوى دوير ومجموعته - التنظيم السرى للإخوان- هم الذين دبروا هذا الأمر".