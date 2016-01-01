للوقاية من أضراره.. نصائح شراء وتخزين البيض

يظهر البيض بشكل متكرر في نظامنا الغذائي اليومي، خاصة في وجبة الإفطار وتشير الهيئة المنظمة للأغذية إلى أنه ليس البيض الفاسد فقط ، بل البيض الطازج بقشرة غير متكسرة قد يحتوي على البكتيريا، ذلك وفقا لما ذكره موقع " food.ndtv"
حددت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) بعض ما يجب وما يجب تجنبه لشراء وتخزين وطهي وتناول البيض والأطعمة القائمة على البيض.
إرشادات السلامة عند شراء البيض:
اختر البيض المخزن في مكان مبرد فقط، وتحقق دائمًا من عدم ما إذا كانت مكسورة قبل الشراء.
احتفظ بالبيض مباشرة في الثلاجة عند درجة حرارة 40 درجة فهرنهايت أو أقل.
اترك البيض في كرتون التغليف الأصلي وحاول استهلاكه في غضون 3 أسابيع من الشراء.
اترك البيض في كرتونة التغليف الأصلية.
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