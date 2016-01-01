للوقاية من أضراره.. نصائح شراء وتخزين البيض



نصائح شراء وتخزين البيض نصائح شراء وتخزين البيض

يظهر البيض بشكل متكرر في نظامنا الغذائي اليومي، خاصة في وجبة الإفطار وتشير الهيئة المنظمة للأغذية إلى أنه ليس البيض الفاسد فقط ، بل البيض الطازج بقشرة غير متكسرة قد يحتوي على البكتيريا، ذلك وفقا لما ذكره موقع " food.ndtv"



حددت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) بعض ما يجب وما يجب تجنبه لشراء وتخزين وطهي وتناول البيض والأطعمة القائمة على البيض.



إرشادات السلامة عند شراء البيض:

اختر البيض المخزن في مكان مبرد فقط، وتحقق دائمًا من عدم ما إذا كانت مكسورة قبل الشراء.

احتفظ بالبيض مباشرة في الثلاجة عند درجة حرارة 40 درجة فهرنهايت أو أقل.

اترك البيض في كرتون التغليف الأصلي وحاول استهلاكه في غضون 3 أسابيع من الشراء.

اترك البيض في كرتونة التغليف الأصلية.

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إرشادات السلامة لتخزين البيض:استهلك البيض المطبوخ جيدًا في غضون أسبوع واحد من الطهي. لا يجب تجميد البيض في قشرته. إذا كنت لا تزال ترغب في تجميدها لاستخدامها لاحقًا ، اخفق بياض البيض وصفار البيض معًا ثم جمد خليط البيض. ومع ذلك ، يمكن تجميد بياض البيض فقط بأمان. تذكر استخدام البيض المجمد خلال عام واحد.إذا كنت تقوم بتبريد وجبات البيض المطبوخ ، فتأكد من الانتهاء منها في غضون 3-4 أيام.إرشادات السلامة لطهي البيض:قم دائمًا بغسل اليدين والأواني والمعدات وأسطح العمل بالماء الساخن والصابون قبل وبعد ملامسة البيض النيء.تأكد من نضج البيض تمامًا "الجزء الأبيض والصفار".من الناحية المثالية ، يجب طهي أطباق البيض حتى درجة حرارة 160 درجة .إذا كانت الوصفة الخاصة بك تتطلب استخدام البيض النيئ: السلطات ، الصلصة وما إلى ذلك ، استخدم البيض المقشر أو البيض المبستر الذي يتم معالجته مسبقًا لقتل البكتيريا.