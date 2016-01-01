حتى لا تتعرضي للغش دليلك لشراء الكرنب الطازج



دليلك لشراء الكرنب الطازج دليلك لشراء الكرنب الطازج

حتمًا من الخضروات التي لا يمكن للجميع شراءه لأنه يحتاج لخبرة واسعة في اختيار ثمرة الكرنب الطازجة الجيدة، لتجنب أن تكون فارغة من الداخل أو بها دود، ورغم ذلك يمكن تخطي هذا كله بالتعرف على أهم الأساسيات لاختيار الكرنب الطازجة الجيد للطهي، اوضحتها الشيف نجلاء الشرشابى، وهو ما نتعرف عليه في النقاط التالية:



ورق الكرنب

- أولًا يجب أن يكون ورق الكرنب الخارجي ذو لون أخضر كبير الحجم، ولا توجد به بقع، وبعد إزالة أول ورقتين يجب أن يكون الورق الداخلي فاتح اللون أبيض ناصع.



- الورق الداخلي للكرنب ذو اللون الفاتح يجب أن يكون مرصوصا ومفرودا فوق بعضه، وليس ملتويا، لأن كثرة الأوراق الملتوية الطائرة من الكرنب يؤكد أنه ذابلا غير طازج وسيستغرق الكثير من الوقت في الطهي.

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قلب الكرنب- بالضغط على القلب الداخلي لورق الكرنب، يجب أن يكون متماسكا ومضغوطا، بحيث يكون غير قابل للضغط وقلبه صلبا إلى حد ما، وبلمسه والضغط عليه لا يوجد به هواء أو فراغات ملحوظة باليد، وهو ما يؤكد أن الكرنب طازجا والورق الداخلي كاملا وممتلئا.شكل الكرنبلا بد من فحص الكرنب من الخارج جيدًا من كل ناحية، للتأكد من أنه خالٍ من أي بقع صفراء أو ثقوب وتغيرات لونية، لأن تواجد أي من هذه العلامات يؤكد أن الكرنب تالفا وذابلا وبه دود في الداخل عبر من خلال الثقوب المتواجدة.رائحة الكرنبللكرنب رائحة مميزة لا يخطئها أحد، ووجود أي رائحة منفرة منبعثة من الكرنب يؤكد أنه مخزن وغير طازج وقد بدأ في التلف.حجم الكرنبيجب أن لا يجذبنا الكرنب الضخم ذو الحجم الكبير، لأنه قد يستغرق المزيد من الوقت والتحضير في التنظيف والسلق نتيجة تكدسه بالأوراق، لذا علينا اختيار الأحجام المتوسطة المقبولة كي تكون أسهل.