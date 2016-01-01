حتى لا تتعرضي للغش دليلك لشراء الكرنب الطازج

حتمًا من الخضروات التي لا يمكن للجميع شراءه لأنه يحتاج لخبرة واسعة في اختيار ثمرة الكرنب الطازجة الجيدة، لتجنب أن تكون فارغة من الداخل أو بها دود، ورغم ذلك يمكن تخطي هذا كله بالتعرف على أهم الأساسيات لاختيار الكرنب الطازجة الجيد للطهي، اوضحتها الشيف نجلاء الشرشابى، وهو ما نتعرف عليه في النقاط التالية:
ورق الكرنب
- أولًا يجب أن يكون ورق الكرنب الخارجي ذو لون أخضر كبير الحجم، ولا توجد به بقع، وبعد إزالة أول ورقتين يجب أن يكون الورق الداخلي فاتح اللون أبيض ناصع.
- الورق الداخلي للكرنب ذو اللون الفاتح يجب أن يكون مرصوصا ومفرودا فوق بعضه، وليس ملتويا، لأن كثرة الأوراق الملتوية الطائرة من الكرنب يؤكد أنه ذابلا غير طازج وسيستغرق الكثير من الوقت في الطهي.
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