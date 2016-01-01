أعراض تحذيرية لقرحة المعدة.. تخلصى منها بدون أدوية



قرحة المعدة قرحة المعدة

تحدث قرحة المعدة في بطانة المعدة أو الأمعاء الدقيقة وتصيب قرحة المعدة .الكثيرين و تحدث نتيجة وجود خلل فى العوامل الطبيعية التى تحافظ على سلامة الغشاء المخاطى للمعدة



تحدث قرحة المعدة بسبب الاستخدام المزمن للأسبرين أو مضادات الالتهابات غير السترودية أو التدخين وتعد أبرز أعراض القرحة وفقا لموقع هيلث عدم الراحة بين الوجبات أو أثناء الليل (قرحة الاثني عشر وعدم الراحة عند الأكل أو الشرب وآلام المعدة التي توقظك في الليل

والشعور بالشبع بسرعة



ويساعد الاكتشاف المبكر لقرحة المعدة او الاثنى عشر في تجنب تدهور الحالة والتخلص من المعاناة سريعا والتمكن من العلاج فى مدة أقصر.

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