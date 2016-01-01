أعراض تحذيرية لقرحة المعدة.. تخلصى منها بدون أدوية

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صورة الخبر: قرحة المعدة
قرحة المعدة

تحدث قرحة المعدة في بطانة المعدة أو الأمعاء الدقيقة وتصيب قرحة المعدة .الكثيرين و تحدث نتيجة وجود خلل فى العوامل الطبيعية التى تحافظ على سلامة الغشاء المخاطى للمعدة

تحدث قرحة المعدة بسبب الاستخدام المزمن للأسبرين أو مضادات الالتهابات غير السترودية أو التدخين وتعد أبرز أعراض القرحة وفقا لموقع هيلث عدم الراحة بين الوجبات أو أثناء الليل (قرحة الاثني عشر وعدم الراحة عند الأكل أو الشرب وآلام المعدة التي توقظك في الليل
والشعور بالشبع بسرعة

ويساعد الاكتشاف المبكر لقرحة المعدة او الاثنى عشر في تجنب تدهور الحالة والتخلص من المعاناة سريعا والتمكن من العلاج فى مدة أقصر.

طرق طبيعية لعلاج قرحة المعدة...

ووبعيد عن أسباب وأعراض القرحة كشفًا لما قدمه موقع "boldsky" إليكم ابرز الطرق الطبيعية لعلاج قرحة المعدة...

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1. القرنبيط
يحتوي القرنبيط ، على مادة السلفورافان التي تساعد في محاربة و تدمير البكتيريا في الجهاز الهضمي

2. الفجل

يحتوي الفجل على الألياف التي تساعد في الهضم وامتصاص الزنك والمعادن الأخرى

3. التفاح

يساعد تناول تفاحة كل يوم في تقليل فرص الإصابة بـ قرحة المعدة،
4. الفراولة

يمكن أن تعمل الفراولة كدرع وقائية ضد قرحة المعدة حيث إنها غنية بمضادات الأكسدة التي تحمي الجسم من القرحة،

5. الجزر

يمكن أن يكون الجزر مفيدًا للغاية في تقوية بطانة المعدة، يساعد وجود فيتامين أ في الجزر في درء قرحة المعدة

المصدر: boldsky

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