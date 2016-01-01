3 أسرار لعمل شوربة الكريمة

شوربة الكريمة أكثر من طريقة، وعمومًا هي الشوربة الأكثر شهرة حيث لا يمكن الاستغناء عنها على السفرة، سواء في وجبة الغداء أو العشاء.
ولعمل شوربة الكريمة في البيت فنون وأسرار كي تخرج في النهاية بالطعم اللذيذ التي تحضر به في المطاعم، نتعرف عليها فيما يلي على طريقة الشيف الشربيني.
القشدة:
في حال كنت ترغب بالحصول على قوام كريم وفي الوقت نفسه بسعرات حرارية أقل، امزج قطعة مناسبة من القشدة في الشوربة، لكن تأكد من كونها غير محلاة. ستحصل حينها على قوام غني وملمس ناعم ولون أبيض وطعم لذيذ.
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