علاج البهاق خلال 6 أشهر



علاج البهاق علاج البهاق

انتشر فى الآونة الأخيرة معاناة الكثير من الشباب والأطفال من مرض البهاق ويرجع ذلك لعدد من الأسباب أبرزها الإجهاد والضغط العصبي.



ففى إطار هذا السياق كشف موقع today عن معلومات عن مرض البهاق الذى وصفة الكثير مو المرضي المصابين به ان البهاق لا يقتلك ولكنه يقتل روحك.



البهاق هو حالة من أمراض المناعة الذاتية يهاجم فيها الجسم الخلايا ، التي تُسمى الخلايا الصباغية ، التي تعطي الجلد لونه.

قد يعجبك أيضا...

مثل معظم أمراض المناعة الذاتية ، يعد البهاق اضطرابًا مكتسبًا. نادرًا ما يصاب الأطفال المولودين ، على الرغم من أنهم قد يكونون عرضة وراثيًا لتطوير اضطراب المناعة الذاتية. غالبًا ما يعاني الأشخاص المصابون بالبهاق ، من اضطرابات المناعة الذاتية الأخرى مثل أمراض الغدة الدرقية والتهاب المفاصل الروماتويدي والسكري أو داء الثعلبة. في بعض العائلات ، ينتج شيب الشعر المبكر عن فقدان المناعة الذاتية للخلايا الصباغية في بصيلات الشعر.يمكن أن يظهر البهاق لأول مرة في الطفولة المبكرة أو في أواخر الثمانينيات من العمر. إنه لا يحتوي على كائنات دقيقة وليست معدية ، على الرغم من أن مرضى البهاق في بعض البلدان يعاملون كما لو كانوا مصابين بالجذام. يبدأ الاضطراب عادةً على شكل بقع بيضاء صغيرة غير منتظمة على الجلد تتضخم تدريجيًا وتغير شكلها. غالبًا ما يكون تعبيره ناتجًا عن إجهاد جسدي أو فيزيولوجي أو عاطفي ، مثل حروق الشمس أو التعرض لبعض المواد الكيميائية أو حادث سيارة أو الطلاق. ومع ذلك ، فإن الحدث المسبب في معظم الأوقات غير معروف.من الآليات الأساسية الشائعة الإجهاد التأكسدي ، وهو عدم قدرة الجسم على تحييد الجزيئات الضارة مثل الجذور الحرة بمضادات الأكسدة. قد يفسر هذا حالة الرجل الذي تراجع البهاق عندما كان يتناول جرعة عالية من الستاتين لعلاج ارتفاع الكوليسترول. تمتلك الستاتينات ، من بين آثارها ، القدرة على البحث عن الجذور الحرة.إذا لم يكن الدواء فعالًا ، هناك خيار آخر يتضمن أخذ خلايا الجلد السليمة ، على سبيل المثال ، من الأرداف ، وتطعيمها في المناطق التي تفتقر إلى الصباغ. وإذا كان البهاق شديدًا وشديدًا للغاية بحيث لا يمكن علاجه مباشرة ، فلا يزال هناك الخيار المعتمد من الحكومة لعلاج إزالة التصبغ الكامل ، باستخدام أحادي البنزين لتبييض الجلد غير المصاب ، وهو أسلوب قيل أن مايكل جاكسون استخدمه لجعل البهاق أقل وضوحًا.لكن علاج البهاق وحده قد يكون غير كاف للحد من آثار البهاق النفسية التي يمكن أن تتحقق. قال الدكتور بريت كينج ، الأستاذ المشارك في طب الأمراض الجلدية في كلية الطب بجامعة ييل ، والذي أجرى دراسة ناجحة للعلاج بالضوء tofacitinib و UVB ، أن "البهاق يؤثر على طريقة تفاعل العالم معك. يمكن أن يكون محبطًا ومحرجًا ، وبالنسبة للبعض ، يؤدي إلى الاكتئاب والقلق السريري ". في حالتين معروفتين لمؤسسة أبحاث البهاق الأمريكية ، انتحر الأشخاص المصابون بهذه الحالة.يحث الخبراء على ضرورة إحالة المرضى ، عند الحاجة ، إلى المعالجين للحصول على الدعم النفسي ، مما قد يقلل من الضغط العاطفي.علاج البهاقمن جانبه قال الدكتور هاني الناظر، أستاذ الأمراض الجلدية، إن مرض البهاق مناعي وليس معديًا أو خطيرًا على الإطلاق، مؤكدًا أن هناك علاجًا يشفي من المرض بشكل تام وتوجد العديد من حالات البهاق تم شفاؤها نهائيًا، وذلك بعد المداومة على العلاج فترة ليست بطويلة.وأوضح الدكتور هاني الناظر فى احدى لقاءاته التلفزيونية السابقة أنه يتم إعطاء المريض أدوية حديثة تعمل على ضبط الجهاز المناعي، لتعود من جديد الخلايا الصبغية لتكون اللون الطبيعي.واكد الدكتور هاني الناظر أن مرض البهاق ليس له أى تأثير على وظائف أعضاء الجسم، وليس منه اي خطورة على الصحة العامة،و فترة العلاج من مرض البهاق تتراوح بين 6 و8 أشهر، وبعدها يتم شفاء المريض بشكل تام ونهائي.ومن المعروف عن مرض البهاق انه من الأمراض المزمنة التى تلازم صاحبها مدى الحياة، لذا نعرض فى هذا التقرير اهم أدوية علاج البهاق وفقا لما ذكره موقع "nhs".- الستيرويدات القشرية الموضعية، هي نوع من الأدوية التي تستخدم فى علاج البهاق فى صورة كريم أو مرهم ، ويمكن أن توقف انتشار بقع البهاق البيضاء بل وفى بعض الأحيان يستعيد الانسان لون بشرته الطبيعية، يمكن وضعها على الوجه لكن يجب توخي الحذر في اختيار واستخدام هذا النوع من الأدوية على وجه تحديدا واستشارة الطبيب.- دواء psoralen لاستعادة لون البشرة- أدوية علاج البهاق فى المرفقين فهى تعتمد بشكل أساسي على استخدام الكريمات والمراهم المشتقة من الكورتيكوستيرويدات، أهمها: لوتيكاسون بروبيونات، وبيتاميثازون فاليرات، وهيدروكورتيزون الزبدات.- يجب على جميع المصابين بمرض البهاق الابتعاد عن اشعة الشمس وتكون كريمات التمويه كفيلة فى كثير من الاحيان تحسين مظهر البشرة.