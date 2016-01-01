سر تنظيف الخلاط من الدهون فى ثوانٍ

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سر تنظيف الخلاط

لا يمر يوم تقريبًا دون استخدام الخلاط الكهربائي بشكل أو بآخر في تحضير الأطعمة المختلفة، ومع تكرار الاستخدام قد يتغير لونه بانتشار البقع داخله أو تراكم بقايا الطعام في ثناياه، خاصة مع صعوبة تنظيفه باستمرار، لهذا نقدم لكم سر تنظيف الخلاط من الدهون والبقع بمكونات طبيعية وبسيطة، في ثوانٍ، للشيف نجلاء الشرشابى.

خلطة تنظيف الخلاط:
ماء ساخن
صابون مواعين
قشر ليمون
ملح

طريقة تنظيف الخلاط:
- يوضع قشر الليمون وصابون المواعين والماء الساخن والملح في الخلاط.
- يشغل الخلاط على سرعة متوسطة لعدة ثواني.
- يفصل الخلاط ويرج بالسائل داخله حتى يصل لجميع أجزائه.
- يشغل الخلاط مرة أخرى لثوان ثم يفصل.
- يفرك الخلاط بالليفة جيدًا من الداخل بباقي خليط التنظيف.
- يشطف الخلاط بالماء النظيف عدة مرات ويترك ليصفى.

المصدر: elbalad

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