تحارب التليف.. أطعمة تحافظ على صحة الكبد



صحة الكبد صحة الكبد

يُعد سرطان الكبد أكثر أنواع السرطانات شيوعًا في العالم وتعد أبرز أسباب سرطان الكبد هى التليف الكبدى والسكري والعدوى المزمنة بفيروس التهاب الكبد B ولا تسبب أورام الكبد عمومًا أعراضًا وقد يبدأ سرطان الكبد في خلايا الكبد.

تعد أبرز أعراض سرطان الكبد التى ينبغى عدم تجاهلها فقدان الوزن غير المقصود والشهية واستفراغ وغثيان بجانب ألم في البطن أو تورم واليرقان فقد تشمل فقدان الوزن غير المقصود وفقدان الشهية واستفراغ وغثيان.



وتعد أكثر أنواع سرطان الكبد شيوعًا هو سرطان الخلايا الكبدية وسرطان القنوات الصفراوية داخل الكبد والأورام الأرومية الكبدية ، أقل شيوعًا .



قدم موقع "boldsky" بعض الأطعمة التى تساعد على الحفاظ على صحة الكبد مثل دقيق الشوفان وخبز القمح الكامل والأرز البني والمكرونة الكاملة فكلاهما أطعمه أكثر آمنًا لصحة الكبد. فهى تساعد على تحسين مستويات طاقتك

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يعتبر تناول الفواكه، وخاصة الفواكه الملونة ، مفيدًا لصحة الكبد ، لأن الفواكه مثل الجريب فروت والعنب البري والتوت البري والعنب وما إلى ذلك مفيدة لكبدك بسبب وجود مضادات الأكسدة التي يمكن أن تساعدك على محاربة الأمراض.