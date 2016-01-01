أفاد موقع روسيا اليوم نقلا عن مصادر إعلامية سورية، اليوم الخميس، بأن تركيا شرعت في سحب قواتها من نقطة المراقبة في قرية شير مغار بريف حماة الشمال غربي.
وأشار الموقع الروسي إلى أن تركيا بدأت عملية إخلاء نقطة شير مغار وسحب قواتها منها باتجاه نقطة مراقبة جديدة واقعة في قرية قوقفين بريف إدلب الجنوبي.
وقالت روسيا اليوم إن "المرصد السوري لحقوق الإنسان" المعارض، ومقره في بريطانيا، أشار إلى أن الاستعدادات مستمرة لإخلاء النقطة، فيما أشارت مصادر إعلامية إلى أن خمس شاحنات تحمل معدات لوجيستية قد غادرت شير مغار برفقة ثلاث عربات عسكرية تركية.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على تركيا تسحب قواتها من سوريا
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق