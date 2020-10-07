

أسعار العملات الأجنبية عالميًّا اليوم الخميس 29 أكتوبر 2020 أسعار العملات الأجنبية عالميًّا اليوم الخميس 29 أكتوبر 2020

ترصد صحيفة المال أسعار العملات الأجنبية الرئيسية التي جرى تداولها صباح اليوم الخميس الموافق الـ29 من أكتوبر 2020 أمام الدولار الأمريكي.



أسعار العملات الأجنبية أمام الدولار

استقر سعر العملة الأوروبية الموحدة “اليورو” عند 0.8506 الدولار، وذلك بحلول الساعة 8:39 صباحًا بتوقيت شرق أوروبا، وجرى تداول العملة اليابانية “الين” عند 104.3400 بحلول الساعة 8:39 صباحًا بتوقيت شرق أوروبا، حسبما نشرته وكالة رويترز.



ولامس الجنيه الإسترليني 0.7681 أمام الدولار بحلول الساعة 8:48 صباحًا بتوقيت شرق أوروبا، وجرى تداول الفرنك السويسري 0.9090 بحلول الساعة 8:39 صباحًا بتوقيت شرق أوروبا، واستقر سعر الدولار الأسترالي عند 1.4134 بحلول الساعة 8:39 بتوقيت شرق أوروبا، وبلغ سعر الدولار النيوزيلندي 1.5017 بحلول الساعة 8:39 صباحًا بتوقيت شرق أوروبا.

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وبلغ سعر الدولار الكندي 1.3277 بحلول الساعة 8:49 صباحًا بتوقيت شرق أوروبا، فيما وصلت الكرونة النرويجية إلى 9.3205 بحلول الساعة 8:19 صباحًا بتوقيت شرق أوروبا، واليوان الصيني إلى 6.7026 بحلول الساعة 8:39 صباحًا بتوقيت شرق أوروبا.أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصريفيما يلي متوسط أسعار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات الصباحية التي وردت اليوم الخميس الـ29 من أكتوبر، في عدد من البنوك الحكومية والخاصة كالتالي:تباينت أسعار العملات خلال التعاملات الصباحية اليوم الخميس 29 أكتوبر 2020، وفيما يلي بيان بالأسعار وجاءت على النحو التالي:وبلغ سعر صرف الدولار خلال تعاملات الاثنين 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.وسجل سعر اليورو 18.56 جنيه للشراء، و18.68 جنيه للبيع.وسجل سعر الجنيه الاسترلينى 20.42 جنيه للشراء، و20.54 جنيه للبيع.وسجل الريال السعودي 4.17 جنيه للشراء، و4.20 للبيع.وسجل الدينار الكويتي 51.57 جنيه للبيع، و51.22 للشراء.وكانت أسعار العملات فى 25-10-2020 قد شهدت تباينًا أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات بالبنوك.