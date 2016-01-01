

آبل تستحوذ على شركة تُطور ذكاء إصطناعي يستطيع التعرف على محتويات الفيديوهات آبل تستحوذ على شركة تُطور ذكاء إصطناعي يستطيع التعرف على محتويات الفيديوهات

تتمثل إحدى ميزات Google Photos في أن جوجل تستفيد من الذكاء الإصطناعي لمساعدة المستخدمين على تحديد الأشخاص والأشياء في صورهم. نظرًا لعدد الصور التي يمكننا إلتقاطها بكاميرات هواتفنا الذكية، فقد يكون من الصعب علينا أحيانًا العثور على ما نبحث عنه، وهذا هو الغرض من إستخدام الذكاء الإصطناعي.



تتمتع آبل بميزة مماثلة، ولكن يبدو أن الشركة تأمل في تعزيزها، ووفقا لتقرير جديد من الصحفي Mark Gurman في وكالة الأنباء Bloomberg، فيبدو أن شركة آبل إستحوذت على شركة تُدعى Vilynx في وقت سابق من هذا العام. هذه شركة ناشئة تدرب الذكاء الإصطناعي على دراسة الفيديوهات لفهم محتوياتها من خلال الإشارات المرئية أو الصوتية أو حتى النصية.



تم إستخدام الذكاء الإصطناعي للشركة للمساعدة في إنشاء وسوم ( Tags ) للفيديوهات لجعلها أكثر قابلية للظهور في نتائج البحث. أكدت شركة آبل منذ ذلك الحين أنها قامت بعملية الإستحواذ من خلال بيانها الشهير المعتاد والذي يقول : ” تشتري آبل الشركات التقنية الناشئة من وقت لآخر ونحن لا نناقش عمومًا غرضنا أو خططنا “.

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من غير الواضح ما الذي تخطط آبل للقيام به مع عملية الإستحواذ هذه، ولكن كما قلنا، ربما تأمل الشركة في تعزيز قدرات تطبيق الصور Photos الخاص بها من خلال إستخدام ذكاء إصطناعي أكثر تقدمًا للمساعدة في تحديد الصور ومقاطع الفيديو حتى يتمكن المستخدمون من البحث عن الأشياء بسهولة أكبر. عادة ما يتم الإستفادة من عمليات الإستحواذ هذه بطريقة دقيقة أكثر، لذا حتى لو قامت آبل بدمج تكنولوجيا Vilynx، فقد لا نعرف بالضرورة عن ذلك.