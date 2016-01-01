تتمثل إحدى ميزات Google Photos في أن جوجل تستفيد من الذكاء الإصطناعي لمساعدة المستخدمين على تحديد الأشخاص والأشياء في صورهم. نظرًا لعدد الصور التي يمكننا إلتقاطها بكاميرات هواتفنا الذكية، فقد يكون من الصعب علينا أحيانًا العثور على ما نبحث عنه، وهذا هو الغرض من إستخدام الذكاء الإصطناعي.
تتمتع آبل بميزة مماثلة، ولكن يبدو أن الشركة تأمل في تعزيزها، ووفقا لتقرير جديد من الصحفي Mark Gurman في وكالة الأنباء Bloomberg، فيبدو أن شركة آبل إستحوذت على شركة تُدعى Vilynx في وقت سابق من هذا العام. هذه شركة ناشئة تدرب الذكاء الإصطناعي على دراسة الفيديوهات لفهم محتوياتها من خلال الإشارات المرئية أو الصوتية أو حتى النصية.
تم إستخدام الذكاء الإصطناعي للشركة للمساعدة في إنشاء وسوم ( Tags ) للفيديوهات لجعلها أكثر قابلية للظهور في نتائج البحث. أكدت شركة آبل منذ ذلك الحين أنها قامت بعملية الإستحواذ من خلال بيانها الشهير المعتاد والذي يقول : ” تشتري آبل الشركات التقنية الناشئة من وقت لآخر ونحن لا نناقش عمومًا غرضنا أو خططنا “.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على آبل تستحوذ على شركة تُطور ذكاء إصطناعي يستطيع التعرف على محتويات الفيديوهات
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق