تعرف على موعد طرح شيفروليه تاهو الجديدة كلياً

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تعرف على موعد طرح شيفروليه تاهو الجديدة كلياً

زاحت عملاق صناعة السيارات الأمريكية "شيفروليه"، الستار عن موديل 2021 من سيارتها الجديدة كلياً "تاهو"، التي تنتمي إلى فئة السيارات الكروس أوفر.

جاء الطراز الجديد من تاهو موديل 2021 بشكل جديد كليًا وأصبح أكبر وأكثر قوة وأكثر ديناميكية، وبالتالي تحمل

المركبة إرثها العريق لتدخل بتألّق عصراً جديداً من التميّز.
ومن المنتظر أن يتم إطلاق "تاهو" الجديدة رسمياً، خلال حفل افتراضي سيقام في الأول من شهر نوفمبر القادم.

ولعل من أبرز التعديلات التي أدخلتها شيفروليه على السيارة، هي المقدمة الحادة التي تعكس القوة الخارقة بداخلها، مع الملامح الرياضية الأكثر عصرية، من خلال المصابيح الحادة و المزودة بعدسات داخلية وتقنية، مما يساهم في توفير الرؤية الواضحة أثناء القيادة.
وجاء المصد الأمامي لـ"تاهو"، كذلك بملامح أكثر قوة وشراسة، مع تزويده بمصابيح ضبابية طويلة وشبكة تهوية سفلية تساعد على تشتيت الهواء أثناء القيادة.





المصدر: الوفد

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