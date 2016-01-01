تعرف على موعد طرح شيفروليه تاهو الجديدة كلياً

زاحت عملاق صناعة السيارات الأمريكية "شيفروليه"، الستار عن موديل 2021 من سيارتها الجديدة كلياً "تاهو"، التي تنتمي إلى فئة السيارات الكروس أوفر.
جاء الطراز الجديد من تاهو موديل 2021 بشكل جديد كليًا وأصبح أكبر وأكثر قوة وأكثر ديناميكية، وبالتالي تحمل
المركبة إرثها العريق لتدخل بتألّق عصراً جديداً من التميّز.
ومن المنتظر أن يتم إطلاق "تاهو" الجديدة رسمياً، خلال حفل افتراضي سيقام في الأول من شهر نوفمبر القادم.
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