

دون سابق إنذار.. ماذا لو انقطع "سير كاتينة" السيارة فجأة؟ دون سابق إنذار.. ماذا لو انقطع "سير كاتينة" السيارة فجأة؟

تحتوي كل سيارة على على مجموعة من الأحزمة "السيور"، لكل واحد منها دور بالغ الأهمية أثناء عمل المحرك ويجب التأكد من سلامة هذه السيور باستمرار والحرص على تغييرها في المواعيد المقررة.



ويأتي فى مقدمة هذه السيور "سير الكاتينة" الذي يعد أحد أهم مكونات محرك السيارة على الإطلاق، إذ أنه يعمل لفترات طويلة تصل إلى عشرات الآلاف من الكيلومترات ولا توجد علامات تشير إلى تلفه، إلا أنه إذا تعرض للتمزق فقد يسبب أضرارًا بالمحرك قد تكتب نهايته.



وبحسب صحيفة "سعودي أوتو" السعودية، سير الكاتينة يعتبر من بين أكثر الأجزاء الخطيرة في محرك السيارة، لذا يجب على المقبلين لشراء السيارات المستعملة إجراء الصيانات المطلوبة لهذه السيارة وخاصة "سير الكاتينة".

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ويتراوح عمر "سير الكاتينة" في السيارات اليابانية من 80 إلى 90 ألف كيلو متر، أما في السيارات الكورية يتراوح عمره ما بين 50 وحتى 70 ألف كيلو متر.وهناك علامات تشير عند وقوعها إلى انقطاع "سير الكاتينه" وأبرزها توقف المحرك بشكل مفاجئ، ومن الممكن أن يتوقف المحرك لعدة أسباب أخرى ولكن للحذر والأمان يجب وضع "سير الكاتينة" في مقدمة تلك الأسباب.وللتأكد ما إذا كان سير الكاتينه هو سبب توقف المحرك عن العمل، على قائد السيارة إيقاف السيارة ورفع غطاء المحرك ثم إدارة المحرك لمرة واحدة لعدة ثوان مع التركيز في صوت دوران الـ"مارش"، فإذا كان الصوت مختلف والمارش يدور بسرعة عالية غير معتادة، فإن سير الكاتينة قد انقطع بالفعل، وفي هذه الحالة يجب عدم إعادة تشغيل المحرك والتوجه إلى أقرب مركز صيانة.