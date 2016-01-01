تحتوي كل سيارة على على مجموعة من الأحزمة "السيور"، لكل واحد منها دور بالغ الأهمية أثناء عمل المحرك ويجب التأكد من سلامة هذه السيور باستمرار والحرص على تغييرها في المواعيد المقررة.
ويأتي فى مقدمة هذه السيور "سير الكاتينة" الذي يعد أحد أهم مكونات محرك السيارة على الإطلاق، إذ أنه يعمل لفترات طويلة تصل إلى عشرات الآلاف من الكيلومترات ولا توجد علامات تشير إلى تلفه، إلا أنه إذا تعرض للتمزق فقد يسبب أضرارًا بالمحرك قد تكتب نهايته.
وبحسب صحيفة "سعودي أوتو" السعودية، سير الكاتينة يعتبر من بين أكثر الأجزاء الخطيرة في محرك السيارة، لذا يجب على المقبلين لشراء السيارات المستعملة إجراء الصيانات المطلوبة لهذه السيارة وخاصة "سير الكاتينة".
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على دون سابق إنذار.. ماذا لو انقطع "سير كاتينة" السيارة فجأة؟
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق