كشفت بوجاتي عن سيارة “بولايد” الجديدة المخصصة للسباقات بنسبة وزن إلى قوة غير مسبوقة بـ 0.67 كيلوجرام فحسب لكل حصان.
السيارة اختبارية للوقت الحالي وقد نزعت بوجاتي كل شيء من السيارة ما عدا محرك 16 سلندر سعة 8.0 لتر والعجلات الأربعة وصندوق التروس والمقود والمقعدين لتخفيف الوزن إلى 1240 كيلوجرام فقط.
كما حسنت بوجاتي من أداء المحرك لرفع قوته إلى 1850 حصان وعزم الدوران إلى 1850 نيوتن متر، ما يضعها في مصاف سيارات الفورمولا 1 مقارنة بوزنها.
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التعليقات على بوجاتي بولايد الجديدة للسباقات تنطلق رسمياً بقوة 1850 حصان!
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