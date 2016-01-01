خاص في الجول يكشف – الأقرب لقرار طوارئ كاف بشأن تأجيل نصف ونهائي أبطال إفريقيا

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تتجه لجنة الطوارئ بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" لقبول طلب مصر بتأجيل نصف نهائي ونهائي دوري أبطال إفريقيا.



وحسبما علم FilGoal.com فإن الاتجاه الأقرب هو قبول الطلب المصري وأن التاريخ المقترح لإقامة إياب نصف نهائي دوري الأبطال بين الزمالك والرجاء هو الثالث من شهر نوفمبر المقبل.



في السياق ذاته فإن الموعد المقترح لإقامة نهائي دوري الأبطال سيكون في الـ20 من الشهر ذاته.

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يأتي ذلك بعدما طلبت مصر تأجيل نصف نهائي ونهائي دوري الأبطال بسبب إقامة انتخابات مجلس النواب يومي 7 و8 نوفمبر.وكان مصدر مسؤول من الاتحاد الإفريقي –رفض ذكر اسمه- قال لـFilGoal.com في وقت سابق إن اللجنة التنفيذية ستجتمع اليوم الأربعاء لدراسة الطلب.وأردف "من المنتظر أن يصل رد للسلطات المصرية مساء اليوم الأربعاء، أو صباح اليوم الخميس".وتأهل الأهلي لنهائي دوري الأبطال بعد اجتياز عقب الوداد المغربي.وينتظر الأهلي ملاقاة الفائز من الزمالك والرجاء، بعد أن فاز الأبيض 1-0 ذهابا في كازابلانكا.ومن المفترض أن يقام نصف نهائي دوري الأبطال في الأول من نوفمبر والنهائي في السادس من شهر ذاته.كما أنه كان من المفترض إقامة النهائي في استاد القاهرة لكن تم نقله لبرج العرب وفقا لما كشفه مصدر مسؤول في اتحاد الكرة لـFilGoal.com.