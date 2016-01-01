

نصائح أساسية للعناية بسيارتك في فصل الشتاء نصائح أساسية للعناية بسيارتك في فصل الشتاء

تحتاج السيارة إلى إجراء بعض أعمال الفحص والصيانة قبل فصل الشتاء، لكي تكون جاهزة لأشهر الشتاء الباردة بصورة جيدة، وغالبا ما يمكن لقائد السيارة القيام بهذه الأعمال دون الحاجة للورش الفنية والمراكز المتخصصة.



وأوضح إيبرهارد لانج، من الهيئة الألمانية للفحص الفني، أن أولى أعمال العناية تبدأ من الغسل الجيد للسيارة واستبدال الإطارات الصيفية بالشتوية، وفحص الأضرار الموجودة بالطلاء ومعالجتها، حتى لا تتسبب في انتشار الصدأ والتآكل، وبعد ذلك يجب توفير الحماية الجيدة للطلاء من الرطوبة والملح باستخدام التلميع والشمع.



العناية بالمطاط

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يمكن العناية بمطاط الباب بواسطة الفازلين أو بودرة التلك، ولكن جيرت رايشيل، من نادي السيارات الألماني، يرى أن بخاخات العناية التي تحتوي على الجلسرين أو السيليكون أفضل وأكثر استدامة.ويتضمن الفحص الشتوي أيضا فحص أنصال مساحات الزجاج، واستبدالها إذا كانت متصلبة أو متشققة أو لا تؤدي وظيفتها بشكل صحيح، وكذلك فحص مادة الحماية من التجمد في سائل الغسيل وخزان مياه تبريد المحرك للبلدان الباردة جدا،بالإضافة إلى ضرورة مراجعة زيت المحرك وزيت المكابح في الورش الفنية والمراكز المتخصصة، كما تعد الكشافات ومصابيح الإضاءة بالسيارة من المكونات الهامة التي يجب فحصها قبل فصل الشتاء.البطاريةتكثر مشاكل البطاريات في الشتاء؛ حيث تعمل بكفاءة أكبر عند درجة حرارة 20 درجة مئوية وينخفض الأداء وفقا لذلك في الشتاء، ولذلك أوصى الخبراء الألمان بفحص مستوى السائل في خلايا هذه البطاريات مرة واحدة سنويا وتزويدها بالماء المقطر إذا لزم الأمر، ويجب أن تظل البطارية نظيفة دائما ويجب فحص المشابك وأطراف التوصيل مع التأكد من ربطها إحكامها.الموديلات الكهربائيةوما ينطبق على السيارات المعتمدة على محركات الاحتراق الداخلي ينطبق أكثر على السيارات الكهربائية؛ حيث نصح فولكر بلاندوف بإيقاف السيارة في مرآب دافئ قدر الإمكان، ومن المفيد أيضا شحن السيارة قبل مغادرتها في الصباح، لأنه بهذه الطريقة تكون البطارية قد وصلت بالفعل إلى درجة حرارة التشغيل عند القيادة.