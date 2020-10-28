غلق كلي لحركة المرور على بعض الكبارى الواقعة بنطاق مدينة نصر ومصر الجديده

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غلق كلي لحركة المرور على بعض الكبارى الواقعة بنطاق مدينة نصر ومصر الجديده

أعلنت منذ قليل الإدارة العامة لمرور القاهرة عن قيامها بتعيين الخدمات المرورية اللازمة بمناطق مشروعات الكبارى بمنطقة مصر الجديدة ومدينة نصر ، حيث يتم غلق كلي لحركة المرور على الكبارى المشار إليها وذلك إعتباراً من الساعة 10 مساء يوم الأربعاء الموافق 28/10/2020 حتى الساعة 6 صباح يوم السبت الموافق 31/10/2020 ، وذلك بتركيب الفواصل المعدنية الخاصة بالكبارى الواقعة بنطاق مدينة نصر على النحو التالى :-

كوبرى سيارات بتقاطع شارع الطيران مع شارع إسماعيل القبانى .
كوبرى سيارات بتقاطع شارع مصطفى النحاس مع شارع الطيران .
كوبرى سيارات بتقاطع شارع أحمد الزمر مع شارع الدكتور حسن الشريف .

ومصر الجديدة
كوبرى سيارات بتقاطع شارع جسر السويس مع شارع القبة وصولاً لميدان ابن سندر .

وقد قامت الإدارة العامة لمرور القاهرة بعمل اللوحات الإرشادية وتعيين الخدمات المرورية اللازمة لتيسير الحركة المرورية مع بدء تنفيذ تلك التحويلات .

المصدر: Nile Motors

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