

قبل المولد.. 5 أكلات أحبها «النبي محمد» قبل المولد.. 5 أكلات أحبها «النبي محمد»

«بوابة أخبار اليوم» رصدت أبرز الحلوى والأكلات التي كان يتناولها رسول الله «محمد» صلى الله عليه وسلم.





عسل النحل





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من الأكلات التي يفضلها رسول الله هو تناول عسل النحل لفوائده العديدة أبرزها علاج حالات البرد والالتهابات، كما أنه يعد بديلًا جيدًا للسكر، والحد من حالات ارتجاع المرىء.وفقًا لعائشة رضي الله عنها، قالت: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الحلواء والعَسَل» .القرعمن بين الأكلات التي كانت مفضلة لرسول الله محمد عليه السلام، القرع ويُسمى بـ« الدباء» أو « القرع الأحمر».ففي الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه عن انس بن مالك رضي الله عنه، قال: «دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلاً، فانطلقت معه فجيء بمرقة فيها، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل من هذا الدباء ويعجبه». قال: فلما رأيت ذلك جعلت ألقيه إليه ولا أطعمه قال فقال أنس : «فما زلت بعد يعجبني الدباء».والمقصود بها القرع، وله العديد من الفوائد، أبرزها أنه يحتوى على كثير من المعادن والفيتامينات ومضادات الأكسدة التي تحمي من الإصابة بالسرطانات وأمراض القلب والسمنة والسكري، والحماية من الربو والشيخوخة المبكرة.يلعب القرع دورًا فعالًا في تنظيم مستويات السكر في الدم وتعزيز صحة العين، وتقويه المناعة.البطيخمن ضمن الأطعمة التي أحبها رسول الله، البطيخ ويطلق عليه أيضا «الخريز» أو «الجح»، روى أبو داود والترمذي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أنه كان يأكل البطيخ بالرطب ويقول: يدفع حر هذا، برد هذا، وبرد هذا حر هذا».وقال الترمذي حديث حسن غريب.. ويروى عن أنس رضي الله عنه: «مرفوعاً أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأكل الرطب مع الخريز». No description available.صنف البطيخ من قبل علماء النباتات أنه يصنف من الخضروات، وليس الفواكه كما يعتقد بعضهم، يحتوي البطيخ على نسبة عالية من الماء إذ تبلغ نسبة الماء فيه لنسبه يمكن أن تصل ل 94 % من وزنه.يذكر أن البطيخ من أهم الخضروات التي تحتوى على عناصر غذائية تساعد على الوقاية من أمراض القلب وتصلب الشرايين، ويساعد في تقويه المناعة ، وعلاج ألام العضلات بالإضافة إلى تحسين صحة الجسم بشكل عام.التمرمن أشهر الأكلات التي كان يفضلها النبي محمد، تناول التمر باستمرار لأنه يساعد في علاج فقر الدم ومشاكل الجهاز الهضمي والوقاية من أمراض القلب، لاحتوائه على الفيتامينات والألياف والمعادن الغذائية الهامة، كما أنه يساهم في الحفاظ على صحة الإنسان .القثاءوهناك بعض الأكلات التي كان يفضلها رسول الله على رأسها « الفقوس» وهو يشبه الخيار ولكنه أطول منه قليلا.جاء في الصحيحين ، من حديث عبد الله بن جعفر رضي الله عنه، قال:« رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل الرطب بالقثاء» وورد ذكر القثاء في القرآن الكريم قال الله سبحانه وتعالى: « فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّآئِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا».يذكر أن القثاء يحتوى على الكثير من الفيتامينات والمعادن التي تقي من الإصابة بأمراض السرطان وتحسين صحة البشرة، ويساعد في خفض مستوى ضغط الدم .تعرف على الفوائد الصحية لثمار «الكارلا» - الفلاح اليوم