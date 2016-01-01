أصدر المقدم طلال الشلهوب، المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية السعودية، نداءً عاجلا لجميع المواطنين، بعد حريق السودة الذي اندلع مساء أمس، الأربعاء، بقوله: "نهيب بالجميع المبادرة بالإبلاغ عن مخالفي نظام الإقامة الذين يتسببون في اندلاع الحرائق ببعض المناطق".
وكانت فرق الدفاع المدني باشرت مساء أمس إخماد حريق في أعشاب وحشائش بمنطقة جبلية في قرية القوز في مركز السودة بمنطقة عسير.
وأفادت المديرية العامة للدفاع المدني بأن "مدني عسير يباشر حريقا في أعشاب وحشائش بمنطقة جبليه بقرية القوز في مركز السودة".
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التعليقات على بعد تكرار الحرائق.. نداء عاجل من الداخلية السعودية للمواطنين
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