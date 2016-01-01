

نصائح لخسارة 5 كيلو فى أسبوع من غير ما تحسى بتعب.. الرشاقة مش حلم صعب نصائح لخسارة 5 كيلو فى أسبوع من غير ما تحسى بتعب.. الرشاقة مش حلم صعب

تحلم كل فتاة بالحصول على جسم رشيق، فى وقت قصير، سواء رغبة في الظهور بمظهر أنيق، أو لحضور مناسبة تتطلب منها شراء فستان معين لحضورها، ولتحقيق ذلك يمكن اتباع نظام غذائى لمدة أسبوع، يساعد على فقدان 5 كيلو جرام، كما يتضمن العناصر الغذائية التى يحتاجها الجسم طوال اليوم، وهذا ماسنتعرف عليه فى السطور القادمة، وفقاً لما ذكره تقرير منشور بموقع " wikihow ".



تقليل الكربوهيدرات



يجب التقليل من تناول الأطعمة التى تحتوى على الكربوهيدرات والتى توجد فى الخبز والمعجنات والأرز والمعكرونة، كما تحتوي منتجات الألبان والخضراوات النشوية والفواكه أيضًا على الكربوهيدرات.



ويفضل استبدال الخبز والحبوب والأرز الأبيض بالشوفان أو الأرز البني، وتناول الخضروات مثل القرنبيط والبروكلي والخيار.

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تناول البروتينينصح بتناول الأطعمة التى تحتوى على البروتين الذى يساعد على الشعور بالشبع لفترة طويلة من الوقت، كما ينصح بتناول البروتين الخالي من الدهون في كل وجبة.الخضروات والفواكهينصح بتناول الفواكه والخضراوات منخفضة السعرات الحرارية، والتى تساعد على الشعور بالشبع وبالتالى تؤدى فى النهاية إلى خسارة الوزن الزائد من الجسم.الإفراط فى شرب الماءينصح بالإفراط فى شرب الماء، الذى يساعد على الشعور بالشبع، لذلك ينصح بتناول 8 أكواب من الماء يومياً.تقليل مشروبات الكافيينيجب التقليل من تناول المشروبات التى تحتوى على الكافيين، والإكتفاء بتناول كميات صغيرة من الكافيين بدون سكر، مع العلم أن الكافيين مدر للبول وبالتالى تناول كميات كبيرة منه يؤدى للجفاف والتعب.الشاى الأخضريساعد الشاي الأخضر على انقاص الوزن، لإحتوائه على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، كما ينصح بتناوله بدون سكر حتى لا يزيد ذلك من سعراته الحرارية.تحديد موعد للإنتهاء من الطعامتجنب تناول الطعام قبل النوم بأربع ساعات على الأقل، حيث يساعد ذلك على حرق المزيد من الدهون داخل الجسم، ولهذا ينصح بالتوقف عن الطعام عند الساعة 7:00 مساءً.ممارسة التمارين الرياضيةيجب ممارسة التمارين الرياضية بشكل يومى، والتى تساعد على حرق دهون الجسم وإنقاص الوزن، وينصح بممارسة تمارين الأيروبيك أو المشي السريع، والجري، والسباحة، والملاكمة.