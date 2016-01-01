

كل ما تريد معرفته عن "واحة سيوة": رحلة تكلفتها 3 آلاف جنيه كل ما تريد معرفته عن "واحة سيوة": رحلة تكلفتها 3 آلاف جنيه

يعشق الكثيرون السفر إلى الخارج للتعرف على بلاد جديدة وزيارة أبرز المعالم، ولكن امتنع العديد من الناس عن ذلك هذه الفترة بسبب انتشار فيروس كورونا.



ويتساءل البعض عن أماكن يمكن السفر إليها في الوقت الحالي داخل مصر، وهو ما يشرحه عمرو فهمي وميرنا أيمن اللذان يعملان في مجال السفر وأصحاب صفحة شهيرة على موقع "فيسبوك"، يساعدان فيها الناس على اختيار الأماكن المناسبة لهم وفقا لتجاربهم العديدة سواء للسفر لمفردهم أو داخل رحلات جماعية بتكلفة اقتصادية وجودة عالية.



ومن أبرز الأماكن التي يمكن للشخص السفر إليها هي "واحة سيوة" أو كما تسمى بـ "واحة الغروب"، حيث وصفها "عمرو" بـ "الجنة المدفونة بأعماق الصحراء الغربية لمصر ولا نعلم عنها شيئا رغم تاريخها العريق من آلاف السنين وتميزها ببعض المزارات النادرة جدا".

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وشرحت "ميرنا" أهم مزارات "واحة سيوة" فيما يلي:- معبد التنبؤات وهو الوحيد بالعالم حاليا بعد هدم معابد التنبؤات باليونان.- جبل الموتى وهو ما كان يستخدمه قدماء المصريين لدفن موتاهم بالداخل ومازال محتفظا ببعض نقوشه وألوانه الجميلة.- جبل الدكرور الذي يقام به جميع احتفالات سيوة مثل مهرجان الصلح وأيضا يستخدم في تصوير كثير من الأفلام والمسلسلات حاليا.- وبخلاف تاريخ سيوة العظيم تتميز الواحة أيضا ببحيرات المياه المالحة وتأثيرها في علاج بعض الأمراض الجلدية.- عيون المياه الكبريتية وعيون المياه الساخنة والباردة، حيث تعتبر سيوة واجهه هامة للسياحة العلاجية عن طريق الدفن بالرمال والذي يأتي إليها السائحين من كل أنحاء العالم للاستشفاء به.- منتجات سيوة المشهورة التي يمكنك شرائها بأسعار رخيصة جدا مثل البلح والتمر بكل أنواعه والزيتون وزيت الزيتون والمنتجات اليدوية وأباجورات الملح المميزة بأشكالها وألوانها الجميلة.- يمكن تجربة الأطعمة المميزة والمختلفة مثل المردم وهو يتم طهيه بطريقة الدفن بالرمال.فيما شرح عمرو أنه يمكن قضاء إجازة مختلفة جدا بواحة سيوة وبتكلفة اقتصادية جدا لا تتعدى 3000 جنيه مصري لمدة 3 أو 4 أيام.