

علم الأرقام| مواليد اليوم.. لديهم شخصية ثرية علم الأرقام| مواليد اليوم.. لديهم شخصية ثرية

قالت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، إن توقعات علم الأرقام حول مواليد 29 أكتوبر أنهم عاطفين وحساسين، ولديهم شخصية ثرية وقدرة كبيرة على الإقناع، ويتصرفون ببراعة ومهارة، أنهم أيضا متعددي المواهب والإمكانيات، لكنهم متقلبي المزاج جدا.







ونصحت شخصية اليوم، أن هذا العام مناسب لعمل دراسات، أو لدراسة شخص أو مشروع وهي مرحلة إعداد وتجهيز ومرحلة مهمة لمراجعة النفس واستخلاص الخبرة مما مضى، ودراسة كل شيء قبل الإقدام عليه.

قد يعجبك أيضا...

يذكر أن علم الأعداد يشمل العادات أو المعتقدات التي تفسر وجود علاقة روحية أو باطنية بين الأعداد والأشياء الجامدة أو الحية، وقد يعرف بـ"علم معاني الأعداد"، "العدادة" أو "دراسة معاني الأعداد".قديما، عرف الرياضيون الأوائل، مثل فيثاغورس، علم الأعداد والتنجيم بقراءة معاني للأعداد، إلا أن علماء عصرنا الحديث لا يعتبرون هذا العلم جزء من علم الرياضيات، بل يُعِدونه من الرياضيات الدخيلة والعلوم الزائفة، ولكنهم يعتبرونه أساس لتطور المعرفة الحسابية مثلما تطور علم الفلك من علم التنجيم والكيمياء من الخيمياء القديمة. وفي يومنا هذا، يرتبط هذا العلم بعلم الغيبيات والسحر جنبا إلى جنب مع علم الأبراج، وقراءة أوراق الطاروت وفنون التنجيم الأخرى، فعندما تطلع على قراءة للأعداد الخاصة بك، ستجد نفسك تتجاهل الأجزاء التي لا تنطبق عليك، وتركز على الأجزاء التي تبدو ملائمة معك، ويمكن أن تجد إن بعض هذهِ الصفات مطابقة لك في الحين أنها غير موجودة عندك، لكنك تريد ان تكون بهذه الصفات، فالاعتقاد بعلم الأعداد يقع ضمن الأمور التي نصدقها ضمن تأثير فورير.كما يستعمل الاصطلاح لوصف الأشخاص والعلماء الذين يؤمنون بوجود معنى لأنماط الأعداد مثل دراسة أسواق الأسهم والعلاقة بين عمر الكون وزمن الساعة الذرية.