الرجاء المغربي يعلن شفاء 4 لاعبين من فيروس كورونا قبل مواجهة الزمالك

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أعلن نادى الرجاء المغربي، اليوم الأربعاء، عن شفاء 4 لاعبين من الفريق، من فيروس كورونا المستجد، بعد المسحة الطبية العشرين، التى خضع لها جميع أفراد الفريق، اليوم الأربعاء، وذلك قبل مواجهة الزمالك، فى إياب نصف نهائي دورى أبطال أفريقيا، مساء الأحد المقبل.



وقال بيان الرجاء المغربي، عبر حسابه الرسمى بموقع التواصل الإجتماعى "تويتر"،:"توصل نادى الرجاء بنتائج اختبارات كوفيد 19، التى خضعت لها صباح اليوم الأربعاء، جميع أفراد الفريق، وأظهرت النتائج تسجيل 4 حالات شفاء جديدة فى صفوف اللاعبين".



وقرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم تأجيل موعد المواجهة المنتظرة بين الرجاء ومضيفه الزمالك إلى الأول من نوفمبر المقبل، على ملعب "القاهرة الدولي"، في إياب دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، وفاز الزمالك في مباراة الذهاب 1-0، ومن المقرر أن يصل الرجاء إلى القاهرة بعد غد الأربعاء.

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بيان الرجاء المغربيبيان الرجاء المغربيوكان الرجاء، قد أعلن أمس الثلاثاء، عن نتائج المسحة الطبية التاسعة عشر لنادى الرجاء الرياضى، توصل نادى الرجاء الرياضى بنتائج اختبارات كوفيد-19 التى خضعت لها صباح يومه الثلاثاء مكونات الفريق الأول".وأضاف بيان نادى الرجاء "أظهرت النتائج وجود حالتين إيجابيتين، تم تسجيل أحدهما في صفوف اللاعبين، بينما شملت الحالة الإيجابية الثانية أحد أعضاء الطاقم الإدارى. وسيخضع المعنيون بالأمر للبروتوكول الصحى المعمول به".جدير بالذكر، أن المتأهل من مواجهة الزمالك والرجاء، سوف يواجه الأهلى، فى المباراة النهائية لدورى أبطال أفريقيا، المقرر لها يوم 6 نوفمبر المقبل.