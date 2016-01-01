أصدر هاني العتال نائب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك بيانا رسميا وصف فيه حكم مركز التسوية والتحكيم الرياضي ببطلان لائحة نادي الزمالك الأخيرة وبطلان الانتخابات التكميلية لمجلس الادارة بأنه انتصار لقوة القانون.
وطالب العتال خلال البيان الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بسرعة تنفيذ قرار مركز التسوية والتحكيم وإبطال العمل باللائحة وإبطال الانتخابات التكميلية وتأكيد أحقيته في ممارسة مهام عمله كنائب لرئيس الزمالك ومع الدكتور عبد الله جورج عضو المجلس.
وأكد العتال في البيان أن أول قراراته بعد العودة تنفيذ قرار اللجنة الأولمبية بإيقاف مرتضى منصور وعزله عن رئاسة النادي، وشدد على أنه على يقين بأن الوقت قد حان لمحاسبة مرتضى على كل ما ارتكبه من جرائم في حقه وحق كل شرفاء مصر.
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التعليقات على هعزل مرتضى منصور..هاني العتال يتوعد رئيس الزمالك بعد قرار عودته
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