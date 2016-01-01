بعد انتقاده للنادي.. بيراميدز ردا على تركي آل الشيخ: لا يملك حصة وعلاقته بنا انتهت



تركي آل الشيخ تركي آل الشيخ

كشف نادي بيراميدز عن حقيقة علاقته بالمستشار تركي آل الشيخ في بيان نشره عبر منصته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.



وجاء في البيان:



نادي بيراميدز أولا وأخيرا هو ناد مصري ويهدف إلى المساهمة في تطوير ورفعة الكرة المصرية وأن يكون له تأثير إيجابي في مجال الاستثمار الرياضي داخل مصرنا الحبيبة، والنادي به عدد كبير من المستثمرين على رأسهم سالم الشامسي.

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وتؤكد إدارة نادي بيراميدز أن المستشار تركي آل الشيخ لا يملك أي حصة باسمه بين مستثمري النادي وأن علاقته انتهت تماما منذ نهاية الموسم الماضي ومع انتقال ملكية النادي لصالح الإدارة الحالية برئاسة سالم الشامسي والذي يبذل جهدا ضخما مع الإدارة التنفيذية لوضع بيراميدز في مكانة لائقة والمنافسة على جميع البطولات.ووجه تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، عدة رسائل لمجلس إدارة نادي بيراميدز تعليقًا على ظهور رمضان صبحي لاعب الأهلي السابق إعلاميًا، بالأمس على قناة إم بي سي مصر.وأثارت تصريحات رمضان صبحي جدلًا كبيرًا في الشارع الرياضي التي تحدث فيها عن أسباب رحيله من الأهلي وانضمامه لصفوف بيراميدز.وقال تركي آل الشيخ في منشور عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك: "شاهدت جزءا من لقاء عمرو أديب مع لاعب بيراميدز.. لم يعجبني التوقيت ولا الهدف".