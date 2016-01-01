أعمال سلب ونهب بعد مقتل مواطن أسود| فرض حظر التجول في فيلادلفيا

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أعمال سلب ونهب

قررت السلطات الأمريكية، اليوم الأربعاء، فرض حظر التجول في فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا بعد أعمال شغب ونهب.

وكانت الإدارة الأمريكية قد أرسلت قوات من الحرس الوطني إلى فيلادلفيا، لمواجهة أعمال السلب والنهب، في أعقاب مقتل رجل من أصول إفريقية على يد الشرطة الإثنين الماضي.

وشهدت محال المدينة أعمال سلب ونهب، عقب الصدام بين الشرطة والمتظاهرين، على مقتل الرجل.

وقتل رجل يبلغ من العمر 27 عاما، يدعى والتر والاس جونيور، على يد الشرطة، عقب إصابة شرطيان بعدة طلقات نارية.

وتوجه الشرطيان إلى مكان الحادث بعد أن ورد اتصال يفيد بوجود رجل يحمل سكينا، رفض والاس جونيور تسليم سلاحه رغم أوامر الشرطة، بحسب المتحدث باسم شرطة فيلادلفيا إريك غريب.

وذكر والد الضحية لصحيفة فيلادلفيا إنكوايرر، أن ابنه كان يعاني من مشاكل نفسية ويخضع للعلاج.

المصدر: elbalad

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