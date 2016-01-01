قررت السلطات الأمريكية، اليوم الأربعاء، فرض حظر التجول في فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا بعد أعمال شغب ونهب.
وكانت الإدارة الأمريكية قد أرسلت قوات من الحرس الوطني إلى فيلادلفيا، لمواجهة أعمال السلب والنهب، في أعقاب مقتل رجل من أصول إفريقية على يد الشرطة الإثنين الماضي.
وشهدت محال المدينة أعمال سلب ونهب، عقب الصدام بين الشرطة والمتظاهرين، على مقتل الرجل.
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التعليقات على أعمال سلب ونهب بعد مقتل مواطن أسود| فرض حظر التجول في فيلادلفيا
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