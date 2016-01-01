للطلاب الجدد| اِعرف نظام اليوم الدراسى للبرامج الخاصة بكلية الذكاء الاصطناعي

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اعلنت شؤون الطلاب بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى بجامعة القاهرة ، انه تم وضع جدول لكل مجموعة من طلاب البرامج الخاصة ، بحيث تكون المحاضرات على يومين فقط والسكاشن يوما اخر.



كما نوهت ان الطلاب تقوم بالحضور المحاضرات اسبوعا بالكلية والاسبوع الثانى سيكون اونلاين.



وكانت الدكتورة إيمان ثروت عميدة الكلية، قد صرحت بأن الكلية تتعامل فى العام الدراسى الجديد بنظام التعليم الهجين، كما يتم تدريب هيئة التدريس كيفية التعامل بهذا النظام مع الطلبة.

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وأشارت إيمان ثروت، إلى أن الكلية بالفعل قامت بالتعامل بنظام التعليم عن بعد خلال الفترة الماضية في ظل أزمة كورونا، وأن أعضاء هيئة التدريس لديهم خبرة بالتعامل مع هذا النظام.