مواعيد تسكين الطالبات بالمدن الجامعية بجامعة عين شمس

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أعلن مصدر مسئول بجامعة عين شمس، عن إنتهاء تلقى طلبات الراغبين في السكن بالمدن الجامعية للتسكين، وذلك عبر موقع الزهراء.



وقال المصدر خلال تصريحات لـ صدي البلد ان كل طالب له غرفة خاصة به وتم اتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة لاستقبال الطلاب المقرر إقامتهم بالمدن الجامعية مع تجديد وتطوير كافة المنشآت و كذلك تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية ومراعاة المعايير الصحية لضمان سلامة الطلاب.



وأشار المصدر الي أنه سيتم تسكين الطالبات اللاتي ظهرت أسماؤهن في نتيجة القبول بالمدن الجامعية وفقا لما يلي:

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كلية الطب وكلية البنات أيام الأحد والإثنين والثلاثاء ١، ٢، ٣ نوفمبرباقي الكليات أيام الأربعاء والخميس والأحد ٤ ، ٥، ٨ نوفمبروأكد الدكتور الفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس، أن الجامعة وقطاع التعليم والطلاب اتخذ جميع الاستعدادات اللازمة لاستقبال الطلاب المقرر إقامتهم بالمدن الجامعية مع تجديد وتطوير كافة المنشآت و كذلك تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية و مراعاة المعايير الصحية لضمان سلامة الطلاب.ووجه قطاع المدن الجامعية ، تحت إشراف إبراهيم سعيد المشرف العام على القطاع ، بأنه يتعين على الطلاب القدامى اختيار تقدير "ناجح" في حالة عدم ظهور نتائجهم قبل انتهاء المرحلة الثانية، لافتًا إلى أنه يمكن للطلاب المتقدمين للمرحلة الأولى تعديل بياناتهم عبر الموقع، موضحًا أنه سيتم استبعاد الطلاب القدامى المتقدمين إلى المدينة الجامعية حال رسوبهم ،بعد مراجعة المتقدمين على موقع الزهراء الجامعي من خلال شئون الطلاب بالكليات للتأكد من النتيجه والتقدير.