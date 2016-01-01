دون الحاجة لأحمر الشفاه.. إليك طريقة عمل مكياج طبيعي ومرطب

آخر الأخبارالأسرة والطفل › دون الحاجة لأحمر الشفاه.. إليك طريقة عمل مكياج طبيعي ومرطب

صورة الخبر: طريقة عمل مكياج طبيعي ومرطب
طريقة عمل مكياج طبيعي ومرطب


هل تريدين الحصول على شفاة باللون الوردى الطبيعي، دون الحاجة لاحمر الشفاة أليك طريقة عمل احمر شفاة طبيعي ومرطب.

كشف موقع هيلثي عن احمر شفاة طبيعي ومرطب.

مكونات:

1 ملعقة صغيرة عسل أبيض

1 ملعقة صغيرة بيكنج بودر

زيت الزيتون

لون احمر طبيعي صالح للأكل
طريقة:

اخلطي العسل مع البيكنج بودر لعمل معجون.

استخدم العسل على الشفاه للمساعدة في تقشير وإزالة الجلد الجاف بأمان.

إن بشرة الشفاه المجففة هي مصدر إزعاج حقيقي ، وعندما نحاول نزعها بأصابعنا ، يمكن أن يؤدي ذلك إلى قطع شفاهنا وجعل الشفاه تنزف.

ضعي المعجون على الشفاه الجافة وافركي الشفاه بلطف.

اتركي هذا المعجون على الشفاه لمدة دقيقتين ثم اشطفيه بالماء الدافئ.

دع الشفاه تجف. أخيرًا ، ضعي زيت الزيتون على الشفاه.

يجب أن يتم علاج الشفاه هذا مرة واحدة في الأسبوع بشكل منتظم للحفاظ على الشفاه منتعشة ومشرقة.

المصدر: موقع هيلثي

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على دون الحاجة لأحمر الشفاه.. إليك طريقة عمل مكياج طبيعي ومرطب

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
6181

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager